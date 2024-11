Orange zwiększył zasięg 5G w paśmie C. Są nowe miasta

Orange stara się nadążyć za T-Mobile i rozbudowuje zasięg 5G w paśmie C. W ostatnim czasie pomarańczowy operator uruchomił 5G na całkiem sporej liczbie stacji bazowych. Czy jednak spełni swoje obietnice na ten rok?

Dalsza część tekstu pod wideo

Orange stawia całkiem nowe stacje bazowe z 5G i LTE, ale przede wszystkim modernizuje obecnie działające obiekty 4G, włączając na nich najnowszy standard 5G w paśmie C. Dzięki temu użytkownicy urządzeń mobilnych mogą korzystać z internetu o prędkości nawet ponad 1 Gb/s.

Ile Orange ma stacji bazowych z 5G w paśmie C?

Wojtek Jabczyński, rzecznik Orange podał dziś we wpisie na platformie X, że obecnie z superszybkiego internetu 5G klienci sieci mogą już korzystać na 2400 stacjach bazowych. Operator nie podaje dokładnych statystyk o tempie rozbudowy sieci, ale w pierwszym tygodniu września informował, że ma 2200 stacji bazowych z 5G w paśmie C. Oznacza to, że w 2,5 miesiąca przybyło około 200 stacji z szybkim 5G.

W ostatnim czasie Orange zwiększył zasięg m. in. w takich miastach jak Bytom Dąbrowa Górnicza, Leszno, Sosnowiec i Zabrze. Co więcej, po raz pierwszy zasięg 5G o prędkości ponad 1 Gb/s pojawił się np. w Kraśniku, Tomaszowie Lubelskim, Otrębusach, Radomsku Siemiatyczach i Ustroniu.

Uruchomiliśmy kolejne stacje, dzięki którym możecie korzystać z superszybkiego mobilnego internetu #5G. Mamy ich już 2400 w całym kraju. Ostatnio zwiększyliśmy zasięg m. in. w #Bytom #DąbrowaGórnicza #Leszno #Sosnowiec i #Zabrze. Po raz pierwszy zasięg 5G o prędkości nawet ponad… pic.twitter.com/ZK2VMXqPTS — Wojtek Jabczyński (@RzecznikOrange) November 25, 2024

Chociaż Orange współdzieli stacje bazowe z T-Mobile, to do wyniku magentowej sieci sporo mu brakuje. W ostatnią środę operator informował, że ma już 3067 stacji bazowych z dostępem do najszybszego 5G, co oznacza zasięg dla 1/3 populacji Polski. Orange zamierza przekroczyć pułap 3 tysięcy stacji do końca bieżącego roku – tak przynajmniej wynikało z wcześniejszych deklaracji operatora. Trudno jednak przypuszczać, że w ciągu 5 tygodni uda mu się włączyć 5G aż na 600 stacjach bazowych.

Zobacz: Orange wyłącza 3G w kolejnych regionach. Oto plan na 1H2025

Zobacz: Rewolucja w Orange. 5G dla wszystkich, bezpłatnie i bezterminowo (aktualizacja)

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock