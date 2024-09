Orange chwali się nowymi stacjami bazowymi 5G. Są też nowe miasta

Orange dalej rozbudowuje 5G w paśmie C. W ostatnim miesiącu przybyło ponad 100 stacji bazowych, a w zasięgu znalazły się nowe miejscowości.

Chociaż najszybszym tempem rozwoju 5G w paśmie C regularnie chwali się T-Mobile, to Orange, który dzieli z magentową siecią stacje bazowe, też nie marnuje czasu. Od 1 sierpnia Orange postawił ponad 100 stacji i ma ich już obecnie 2200.

Każdego tygodnia dokładamy kolejne stacje 5G działające w paśmie C, dzięki którym możecie korzystać z mobilnego internetu o prędkości nawet ponad 1 Gb/s. Mamy ich już 2200

– poinformował Wojtek Jabczyński, rzecznik Orange.

Rozbudowa pomarańczowego 5G w paśmie C zapewniła większy zasięg w miejscowościach już objętych tym standardem jak Gliwice, Mysłowice, Świnoujście czy Wałbrzych, ale dociera też do nowych miast. Jak wynika ze słów rzecznika sieci, w ostatnich czasie szybki internet mobilny Orange pierwszy raz pojawił się m. in. w Karpaczu, Międzyrzeczu i Goleniowe.

Na początku sierpnia Wojtek Jabczyński podawał, że 5G w paśmie C w Orange działa na 2098 stacjach bazowych w ponad 280 miastach i miejscowościach, Od tego czas przybyły więc co najmniej 102 obiekty.

Powiększany zasięg 5G w paśmie C zauważalnie wpłynął na wakacyjne statystyki wykorzystania 5G przez klientów Orange. W lipcu i sierpniu ruch mobilny w technologii 5G był dziewięć razy wyższy niż w 2023 roku. Klienci pomarańczowej sieci w tegoroczne wakacje w regionach turystycznych przesłali ponad 1800 TB danych w 5G.

Orange idzie do przodu, ale to T-Mobile rozbudowuje swoje 5G z większą dynamiką. Magentowa sieć ma już 2884 stacje bazowe w całej Polsce. Według T-Mobile zapewnia to zasięg dla 1/3 populacji Polski. Wynikami w rozbudowie 5G nie chwali się Play, a Plus ma dopiero w planach włączenie pasma C.

