T-Mobile poprawił zasięg. W 7 miastach 5G jest Bardziej

T-Mobile, jak co tydzień, pochwalił się rozbudową sieci 5G Bardziej, czyli szybkiego 5G w paśmie C. W ostatnim czasie tempo prac nieco spadło, jednak wciąż przybywają nowe stacje bazowe działające w tym standardzie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Magentowe 5G w paśmie C, oferowane przez T-Mobile w bloku częstotliwości 3,7-3,8 GHz pod nazwą 5G Bardziej, gwarantuje dostęp do internetu mobilnego z prędkością do 1,1 Gb/s podczas pobierania i 100 Mb/s podczas wysyłania. Z oferty mogą korzystać klienci wszystkich ofert T-Mobile. Jak jednak wygląda to w praktyce, pod względem zasięgu?

T-Mobile co tydzień zwiększa zasięg 5G

Nieco ponad miesiąc temu T-Mobile z dumą obwieścił, że 5G w paśmie C uruchomił już na ponad 3 tysiącach stacji bazowych w całej Polsce. Z zasięgu 5G Bardziej mogą korzystać głównie mieszkańcy największych miast, aglomeracji i wybranych miejscowości. Co tydzień przybywają nowe stacje, choć w ostatnim czasie ich liczba nie przekracza 10 na tydzień.

Tak jest też i teraz. Od zeszłej środy w T-Mobile przybyło 9 nowych stacji, które zapewniają klientom dostęp do 5G Bardziej. Dla przypomnienia – tydzień temu T-Mobile informował o 8 nowych stacjach, a dwa tygodnie temu – o 7. Choć przyrost jest coraz większy, to jednak w poprzednich miesiącach było znacznie lepiej.

Dzięki obiektom włączonym w ostatnich dniach magentowy operator poprawił zasięg w siedmiu dużych miastach Polski: Katowicach, Krakowie, Rybniku, Warszawie, Łodzi, Łomży i Sosnowcu.

W sumie w T-Mobile działa już 3067 stacji bazowych z dostępem do najszybszego 5G. Operator niezmiennie podaje, że zapewnia to zasięg dla 1/3 populacji Polski.

Zobacz: Chcesz wiedzieć więcej o T-Mobile? Zapytaj eksperta

Zobacz: Bunt w T-Mobile. Przedstawiciele handlowi protestują przeciwko zmianom

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak (Telepolis.pl), T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile, opracowanie własne