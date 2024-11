Rewolucja w Orange. 5G dla wszystkich, bezpłatnie i bezterminowo

Masz abonament w Orange lub jesteś użytkownikiem Orange na kartę, ale nie masz w ofercie dostępu do 5G? Teraz to się zmieni, bezpłatnie i bezterminowo.

Orange ogłosił, że technologia 5G będzie dostępna dla wszystkich klientów abonamentowych, użytkowników Internetu mobilnego (również dla domu) oraz posiadaczy ofert na kartę. To oznacza, że klienci Orange będą mogli cieszyć się jeszcze szybszym połączeniem z globalną siecią, z szybkością sięgającą ponad 1 Gb/s, a to wszystko bez ponoszenia dodatkowych kosztów i bez limitu czasowego.

Zmiana, o której mowa wyżej, dotyczy następujących planów taryfowych: Orange na kartę; Orange Free na kartę, Free starter 50% bez limitu, Ekstra Numer, Zawsze bez limitu, Orange Free, Orange Free 19, Orange Free 59, Orange Free 99, Orange Free 39, Orange Free z tabletem 189,90, Orange Free 79, Nowa Orange Strefa, Orange Free 44, Orange Free Net 9,90, Orange Free Net 29,90, Orange Free Net 39,90, Orange Free Net 49,90, Orange Free Net 59,90, Orange Free Net 89,90, Orange Free Net 19,90, Orange Free Net 69,90, LTE FreeNet 44,91, LTE FreeNet 64,91, LTE FreeNet 74,91, LTE FreeNet 94,91, LTE FreeNet SIMO 54,91, LTE FreeNet SIMO 64,91, LTE FreeNet SIMO 24,91, LTE FreeNet SIMO 34,91, Internet LTE dla domu, Internet LTE 2w1, Internet LTE Tu i Tam, Internet Mobilny Podstawowy, Internet Mobilny Optymalny, Internet Domowy 4G, Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, PLAN 0, Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Halo I 39.90, Smart Plan Halo II Mini, Super Smart Plan, Smart Plan LTE Główny, Smart Plan LTE Dodatkowy, Smart Plan LTE, Smart Plan Mini LTE, Plan Komórkowy, Plan Mobilny, Abonament komórkowy, Inteligentny Dom, Orange Love Telefon komórkowy, Orange Love Internet 4G/Tel., Orange Love Inter. 4G dla domu, Orange Love Plan Komórkowy, Orange Love 2U LTE, Orange Love 3U LTE, Internet Domowy 4G 2.0, Orange Love 2U LTE 2.0, Internet Domowy 4G(LOVE).

Automatyczna aktywacja 5G

Aby skorzystać z dobrodziejstw 5G, klienci Orange nie muszą podejmować żadnych działań. Pomarańczowy operator zadba o automatyczną aktywację usługi najpóźniej do 9 grudnia 2024 roku. Warunkiem koniecznym jest oczywiście posiadanie smartfonu lub routera obsługującego 5G, odpowiedniej karty SIM oraz przebywanie w zasięgu sieci 5G. Mapę zasięgu można znaleźć na stronie internetowej Orange. Dodatkowo, w ustawieniach telefonu należy włączyć sieć 5G oraz "VoLTE".

Nowe możliwości z 5G

Dzięki 5G klienci Orange zyskają:

superszybki Internet o szybkości pobierania danych przekraczających 1 Gb/s,

lepszą jakość połączeń oraz rozmów,

większy komfort korzystania z gier online i multimediów.

Współczesny rynek oferuje szeroki wybór smartfonów i routerów obsługujących 5G, również w przystępnych cenach. Orange zachęca również do odsprzedaży lub recyklingu starych urządzeń w swoich salonach.

Dodatkowe informacje można znaleźć pod tym adresem, a także pod numerem telefonu *100 lub 510100100 i w salonach sprzedaży Orange.

A co z 5G Pass?

Czytelnicy TELEPOLIS.PL zwrócili uwagę na to, że Orange w swojej informacji o udostępnieniu 5G osobom, które wcześniej takiego dostępu nie miały, nie odniósł się do klientów, którzy zdecydowali się skorzystać z płatnej usługi 5G Pass. Wysłaliśmy w tej sprawie pytania do biura prasowego Orange i zaktualizujemy tę wiadomość, gdy tylko otrzymamy odpowiedź.

Zobacz: W Orange smartfony za 1 zł, podwojone gigabajty i światłowód za darmo

Zobacz: Orange sypie prezentami. 12 miesięcy za darmo i Netflix na rok

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Orange

Źródło tekstu: Orange