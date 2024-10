Składany telefon? Pewnie Huawei. Nie tylko w Chinach, ale i na świecie

Huawei mimo amerykańskich sankcji nie zamierza zniknąć z rynku mobilnego. Ba, nie tylko nie znika, ale i wykroił sobie bardzo dochodową niszę. To składane telefony.

Huawei to marka pod wieloma względami wyjątkowa. Jedyna musi mierzyć się nie tylko z konkurentami rynkowymi, ale i całym aparatem największego mocarstwa na świecie. Wbrew amerykańskim nadziejom Huawei nie tylko jest nadal największy na światowym rynku infrastruktury sieci ale... składaków.

Huawei odnalazł się w składanych smartfonach

Chodzi oczywiście o składane telefony. Gdyby chodziło tylko o Chiny, nie byłoby to aż tak ciekawe. Ale w samych Chinach Huawei odpowiada za 44,7% rynku składanych telefonów. Dla porównania drugi Honor to 25,6%, a trzeci Xiaomi 11,6% rynku. Tak wynika najnowszych danych kwartalnych. Zastanawiacie się gdzie pewien znany czebol? Samsung w Chinach to niszowa niewielka marka, całkowicie odwrotnie niż na świecie.

Huawei dominuje również na rynku światowym. Tutaj może się on pochwalić 27,5% udziału w rynku. Na drugim miejscu znajduje się Samsung z 16,4% rynkowego tortu. Oczywiście trzeba wziąć poprawkę na to, że sam rynek chiński jest gigantyczny. Składaki to jednak bardzo wysokomarżowa i dochodowa nisza. Ostatnio Huawei zaprezentował swój model Huawei Mate XT, który od razu doczekał się też wersji Caviar. Tak jakby ktoś miał za dużo pieniędzy.

