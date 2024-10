Kirin 9100 to nowy flagowy układ Huaweia. Wiemy już coraz więcej

Huawei szykuje nowe flagowe układy z serii Kirin 9100. Chińczycy szykują 5G, architekturę 5 nm i przyzwoitą wydajność.

Huawei konsekwentni rozwija swój własny ekosystem stając się coraz bardziej samodzielny. Jednym z jego elementów są układy Kirin. Informowaliśmy już dzisiaj, że już za dwa tygodnie zadebiutują nowe smartfony z serii Huawei Nova. Średniopółkowce będą działały dzięki układowi Kirin 9010. Nie jest to jednak wcale koniec nowości w temacie Kirinów.

Huawei Kirin 9100 odkrywa karty

Niedługo pojawią się też Kiriny 9100. To właśnie one są powodem opóźnienia flagowych smartfonów z serii Huawei Mate 70; Nowe Kiriny będą wyprodukowane w litografii DUV 5 nm i będą obsługiwały 5G. Nie powinno być to wielkim zaskoczeniem, skoro w 2023 Kiriny 5G zrobiły wielki powrót. Wtedy jednak byla to technologia 7 nm.

Za produkcję układów odpowiada chiński SMIC. Niektóre doniesienia twierdzą jednak, że wytwórca ma problemy z 5 nm i jeszcze ten jeden Kirin będzie wyprodukowany w technologii 7 nm. Same układy będą kosztowały 1200 juanów. To około 676 złotych. Wydajność nowego Kirina 9100 ma być na poziomie układu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Zobacz: Już za 2 tygodnie nowe smartfony Huawei. Czekacie?

Zobacz: Huawei pokaże HarmonyOS dla komputerów. Wiemy kiedy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: huawei

Źródło tekstu: weibo via gizmochina, wł