Już za 2 tygodnie nowe smartfony Huawei. Czekacie?

Gizmochina, powołując się na dwa źródła na platformie Weibo, podał termin premiery najnowszych smartfonów firmy Huawei. Mówi się o aż 4 modelach.

Wielka premiera już 26 października

W zeszłym roku premiera smartfonów serii Nova 12 miała miejsce w Chinach 26 grudnia, a globalnie w marcu 2024 roku. Teraz chiński gigant zdaje się przyspieszyć z serią Nova 13, bo jej cztery nowe modele mamy zobaczyć już 26 października.

Seria Nova dedykowana jest młodym, dynamicznym osobom, które kochają mobilną fotografię i stylowe produkty o wyrazistej formie i kolorach. Skromne telefony to zdecydowanie nie tutaj.

Huawei Nova 13 Lite, 13s, 13 Pro i 13 Ultra — aż 4 modele, wszystkie z tym samym procesorem

Sercem wszystkich czterech nowości Huaweia będzie autorski układ SoC Kirin 9010, którego poznaliśmy przy okazji serii Huawei Pura 70. Śmiało więc mówić możemy o flagowym chipsecie, który w Chinach oferuje nawet łączność 5G, w Europie już niekoniecznie.

Co do zasady wszystkie ostatnie nowości Huaweia to w Chinach telefony o zupełnie innym postrzeganiu niż w Europie. Począwszy od wsparcia dla wspomnianego 5G, na HarmonsyOS kończąc zamiast europejskiego EMUI. Tam są to zdecydowanie telefony kompletne, bez problemu konkurujące z największymi markami.

Wracając jednak do procesora, Kirin 9010 jest w zasadzie podkręconym, zeszłorocznym Kirinem 9000S, bez innych poprawek. Procesor produkowany jest w przestarzałym już procesie technologicznym 7 nm. Patrząc na suche benchmarki oferuje wydajność zbliżoną do Snapdragona 8 Gen 1, ale w codziennym użytkowaniu smartfony Huawei są wręcz demonicznie szybkie, z racji doskonałej optymalizacji oprogramowania.

Podobnie jak ma to miejsce w smartfonach Pixel, nowi przedstawiciele serii Nova zyskają tym samym procesory prosto z flagowców producenta.

Średnia półka na sterydach

W przypadku Huawei Nova 13 Pro i 13 Ultra telefony będą miały nawet łączność satelitarną. Cała seria ma być wyposażona w ekrany 1,5K, co wydaje się rozsądnym kompromisem pomiędzy FullHD i Quad HD. Cecha charakterystyczna serii, czyli podwójne aparaty do selfies, będzie zachowana również w 13-stkach, w dodatku oferując wyższą jakość niż do tej pory.

Poszczególne modele z rodziny różnić będą się bryłą, między innymi za sprawą stosowania zarówno płaskich ekranów w podstawowych modelach, jak i z zakrzywieniami w droższych wariantach. Droższe modele wyróżniać będą się też telezoomem z obiektywami peryskopowymi, a z serii Pura przewędrują algorytmy przetwarzania obrazu i oznaczenie aparatów XMAGE.

