Huawei Mate XT – podwójnie składany smartfon wchodzi do sprzedaży

Huawei zaprezentował smartfon Huawei Mate XT – pierwszy dostępny rynkowo model, który ma dwa zawiasy i składa się na trzy części. Urządzenie wkracza do sprzedaży w Chinach.

Dla Huawei Mate XT ukuty został termin tri-fold (od ang. triple foldable, potrójnie składany), co jest nieco mylące. Nowość z Chin składa się na trzy części, ale ma tylko dwa zawiasy (więc jest podwójnie składany), dzięki którym telefon tworzy harmonijkę w kształcie litery Z. Niezależnie od określeń premiera Huawei Mate XT Ultimate Design – bo tak brzmi pełna nazwa tego modelu – to wyjątkowe wydarzenie. Dotąd paru producentów miało podobne smartfony w fazie prototypów, ale dopiero Huawei wprowadza taki produkt do sprzedaży.

Huawei Mate XT, czyli od smartfonu do tabletu

Huawei Mate XT może być używany z trzema wielkościami ekranu. W stanie złożonym smartfon ma 12,8 mm grubości i pozwala skorzystać z ekranu o przekątnej 6,4 cala (2232 x 1008). Po rozłożeniu jednej części Mate XT zamienia się w mini tablet z ekranem 7,9 cala (2232 x 2048) i obudową o grubości 4,75 mm po cieńszej stronie i 7,45 mm po grubszej.

Pełne rozłożenie oddaje do rąk użytkownika tablet o grubości od 3,6 mm do 4,75 mm z ekranem o przekątnej 10,2 cala (3K, 3184 x 2232, 16:11). W każdej konfiguracji wykorzystywany jest ten sam, zginany ekran AMOLED LTPO z odświeżaniem 120 Hz. Całość waży 298 g.

Sercem Huawei Mate XT jest bliżej nieokreślony układ z linii Kirin 9, a w specyfikacji znalazła się m.in. obsługa Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, UBW i USB 3.2 Gen 1 – nie wiadomo jednak, czy telefon wspiera 5G. Jest za to dwustronna komunikacja satelitarna, dostępna w usłudze operatora China Telecom.

Z tyłu obudowy znajduje się sekcja aparatów z główną jednostką 50 Mpix (OIS, PDAF) o zmiennej przysłonie f/1.4-f/4,0, szerokokątną 12 Mpix (f/2,2) oraz aparatem 12 Mpix z teleobiektywem peryskopowym (f/3.4, OIS) zapewniającym zoom optyczny 5.5x. Przedni aparat w ekranie ma 8 Mpix.

Energię dostarcza akumulator 5600 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym 66 W i 50 W bezprzewodowym. Wszystkim zarządza system Harmony OS 4.2.

Ile kosztuje Huawei Mate XT?

Huawei Mate XT wchodzi do sprzedaży w trzech wariantach pamięci. Najtańszy 16 + 256 GB w Chinach kosztuje 19 999 juanów, czyli ok. 10 915 zł. Za model 16 + 512 GB trzeba już zapłacić 21 999 juanów, czyli 12 tys. zł, a topowa wersja 16 GB + 1 TB kosztuje 23 999 juanów, czyli ponad 13 tys. zł.

Choć ceny są niemałe, smartfon spotkał się z dużym zainteresowaniem nabywców, którzy jeszcze przed ostatecznym ujawnieniem ceny złożyli od 7 września około 3 mln rezerwacji na Mate XT. Do sklepów telefon wejdzie 20 września.

Nie wiadomo jeszcze, czy Huawei Mate XT trafi do sprzedaży na innych rynkach.

Źródło zdjęć: Huawei