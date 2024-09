Tri-fold - nowa forma smartfonu już w przedsprzedaży w Chinach

Mamy foldy, czyli składane telefony wzdłuż długiego boku urządzenia, mamy flipy, czyli telefony z twz. klapką, no i teraz dochodzą do tego tri-foldy. Cóż to takiego, zapytacie? Ta nazwa wprowadza w błąd z założenia.

Tri-fold to tak naprawdę duo-fold

Przedrostek Tri odnosi się do liczby trzy, fold z kolei oznacza składanie, ale nie, nowa kategoria telefonów nie zgina się dzięki temu w trzech miejscach. To, patrząc z boku, taka trochę litera Z, uzbrojona w dwa zawiasy, a nie trzy, jak mogłaby sugerować nazwa.

Faktycznie są tutaj 3 powierzchnie, które zmieniają fikuśnie położenie względem siebie, ale nazwa kategorii faktycznie może wprowadzać w błąd. Pomijając natomiast tę kwestię, nowa forma telefonów przynosi jeszcze większą powierzchnię ekranu po ich rozłożeniu — to imponujące około 10 cali, względem 7-8 cali w dotychczasowych konstrukcjach. Wyświetlacz jest przy tym bardziej panoramiczny niż "kwadraciak" w Galaxy Fold, a więc lepiej nada się choćby do konsumpcji treści wideo.

Jedna niedająca spokoju wada

Każdy składany telefon wita nas informacjami o tym, jak dbać o jego wewnętrzny ekran. Nie zdzierać folii, nie używać ostrych narzędzi itd. Tymczasem w nowej konstrukcji smartfonów ekran okala jeden z zawiasów od zewnątrz — nieustannie fragment ekranu narażony jest na wszelkie czynniki zewnętrzne, w tym, chociażby gromadzenie rys przy samym wkładaniu telefonu do kieszeni. Nie powstrzymuje to jednak producentów przed eksperymentami z taką konstrukcją.

Huawei Mate XT Ulitmate Design — pierwszy komercyjnie dostępny tri-fold

Chociaż taką konstrukcją zdążył się pochwalić już Tecno ze swoim modelem Phantom Ultimate 2, w przypadku tego producenta to tylko koncept. Tymczasem już 20 września w Chinach dostępny będzie Huawei Mate XT Ultimate Design i właśnie ruszyła przedsprzedaż tego modelu.

To taka trochę przedsprzedaż w ciemno, bo jedyne co jest pewne to pierwsze zdjęcie urządzenia i warianty pamięci 16GB/512GB i 16GB/1TB. Wyświetlacz wyprodukował dla Huaweia BOE, rozłożony telefon ma mieć poniżej 5 mm grubości a ceny...

A ceny w Chinach według plotek zaczynać mają się od 14900 yuanów, to niby zaledwie 8122 zł, ale jeśli telefon trafi na rynki europejskie, to będzie trzeba do tego doliczyć przynajmniej VAT, a to by dawało 9990 zł. Co jednak ciekawe, na platformie JD.com, cena póki co nie została upubliczniona — więc to taka przedsprzedaż, która tak naprawdę jest jedynie zapisaniem się w kolejkę. Wszystkie szczegóły poznamy zapewne 20 września, w dniu oficjalnej premiery urządzenia.

