Samsung Galaxy Z Fold6 oficjalnie. Wjechał nowy król multitaskingu

Samsung zaprezentował swoje nowe składane smartfony, na czele oczywiście z królem wielozadaniowości – Galaxy Z Fold6. Ten cud techniki jest nie tylko potężny i szalenie praktyczny, ale też niestety diabelnie drogi.

Galaxy Z Fold6 to przede wszystkim wygodne przejście nad przepaścią, jaka dzieli smartfony i tablety. To też naczynie, w którym zamknięta została sztuczna inteligencja Galaxy AI, jak techniczny dżinn w lampie.

Przy czym oprogramowanie może ciekawie wykorzystać dwa ekrany. Jednym z przykładów jest tryb tłumaczenia rozmowy w czasie rzeczywistym. Wyobraź sobie, że dwie osoby siedzą naprzeciwko siebie, a między nimi stoi złożony w „L” Galaxy Z Fold6. Każdy z rozmówców zobaczy tekst generowany na żywo w swoim języku.

Model językowy może też napisać za Ciebie e-mail, SMS albo komentarz w sieci – Ty tylko wybierz, w jakim tonie ma być utrzymany tekst. Im więcej będziesz pisać na Klawiaturze Samsung, tym lepiej SI będzie naśladować Twój styl. W aplikacji do notatek jest możliwość zamiany nagrań głosowych na tekst w czasie rzeczywistym, tłumaczenia plików PDF, a także przerabiania szkiców odręcznych na ilustracje. Galaxy Z Fold6 będzie więc doskonałym kompanem w pracy, przenośną konsolą do gier i twórczym narzędziem w rękach artystów, rysowników i fotografów. Oczywiście do szóstego Folda można dokupić rysik S Pen.

Smartfon działa pod kontrolą One UI na bazie Androida 14. Samsung obiecuje 7 lat aktualizacji bezpieczeństwa i nowych wersji systemu.

Samsung Galaxy Z Fold6 – specyfikacja

Wewnątrz zaskakująco atrakcyjnej obudowy znajdują się bardzo dobre podzespoły. Można spokojnie założyć, że Samsung zamontował tu najlepsze części, jakie ma do dyspozycji. O ile oczywiście zmieszczą się w ograniczeniach gabarytowych obudowy.

Samsung Glaxy Z Fold6 waży tylko 7 gramów więcej od Galaxy S24 Ultra (czyli 239 g), a musi zmieścić jeszcze złożony zawias i nie jeden, ale dwa ekrany oraz dwa aparaty do selfie. Bez wyrzutów sumienia mogę napisać, że to pierwszy Galaxy Z Fold, który trzyma mi się wygodnie i nie jest zbyt ciężki.

Służy mu zrzucenie kilkunastu gramów w porównaniu do poprzednika, a także proste wykończenie z nowego stopu aluminium. Smartfon spełnia wymagania normy odporności na pył i wodę IP48, ekran zewnętrzny chroni szkło Gorilla Victus 2.

Przejdźmy do konkretów. Są tu dwa ekrany:

zewnętrzny 6,3 cala typu Dynamic AMOLED 2X (2376 x 968, proporcje 22,1:9), pracujący z częstotliwością odświeżania od 1 do 120 Hz, jasność do 2600 nitów,

typu Dynamic AMOLED 2X (2376 x 968, proporcje 22,1:9), pracujący z częstotliwością odświeżania od 1 do 120 Hz, jasność do 2600 nitów, wewnętrzny Infinity Flex Display 7,6 cala typu Dynamic AMOLED 2X (2160 x 1856) jest niemal kwadratowy (20,9:18), może pracować z częstotliwością od 1 do 120 Hz.

Zewnętrzny ekran ma bardzo wąskie ramki, ale to nie problem, bo smartfon dobrze się trzyma dzięki sporej grubości. Złożony Galaxy Fold6 ma wymiary 153,5 x 68,1 x 12,1 mm, rozłożony zaś zamienia się w dość cienki tablet: 153,5 x 132,6 x 5,6 mm. Wewnętrzny ekran ma jeszcze mniejsze wgłębienie w miejscu złożenia niż poprzednik i aparat frontowy ukryty pod ekranem.

Główny aparat fotograficzny ma matrycę 50 MPix z możliwością robienia zdjęć 12-megapikselowych, ma też optyczną stabilizację obrazu i autofocus Dual Pixel. Aparat z teleobiektywem ma matrycę 10 MPix i kąt widzenia 36°, co daje odpowiednik zoomu 3x. On również ma optyczną stabilizację obrazu i autfokus, tym razem z detekcją fazy, a w połączeniu z zoomem cyfrowym zapewni 30-krotne przybliżenie. Aparat ultraszerokokątny ma matrycę 12 MPix i kąt widzenia 123°. Wyższa wartość przysłony (F2,2, a nie F1,8 jak w innych aparatach) może zostać zrekompensowana przez większy rozmiar pojedynczego piksela.

Samsung ponownie współpracował z Qualcommem, dostaliśmy więc czip Smapdragon 8 Gen 3 dla galaxy. Do tego 12 GB RAM-u. Akumulator ma pojemność 4400 mAh i można go ładować z mocą (tylko!) 25 W. Oczywiście jest też ładowanie zwrotne, którym można podładować zegarek czy słuchawki.

Galaxy Z Flip6 może pracować z dwiema kartami nano-SIM i wieloma eSIM, Ponadto dostaliśmy Bluetooth 5.3, 5G i Wi-Fi 6E.

Ceny nie wyglądają zachęcająco. W redakcji nie zastanawialiśmy się nawet, czy Samsung Galaxy Z Flip6 „przetnie” symboliczną granicę 10 tysięcy złotych, ale o ile to zrobi. Odpowiedź brzmi: 200 złotych. Cennik wygląda następująco:

256 GB – 8699 zł,

512 GB – 9199 zł,

1 TB – 10199 zł.

U operatorów i w sklepach z elektroniką będzie można kupić wersję granatową, srebrną oraz różową. W sklepie Samsunga dodatkowo pojawi się wykończenie antracytowe (poniżej) i białe (wyżej).

Szcześliwie Samsung przygotował sporo promocji, które pozwolą obniżyć kwotę, jaką wydasz w sklepie. Wyjątkowo więc warto pospieszyć się z zakupem, bo na klientów czekają promocje przedsprzedażowe. Nowości Samsunga, a więc Galaxy Z Fold6, Z Flip6 i słuchawki Buds3 będą dostępne w przedsprzedaży od 10 lipca do 23 lipca. W normalnej będą dostępne od 24 lipca.

Pełną specyfikację Galaxy Z Fold6 znajdziesz w naszym katalogu:

lipiec 2024 239 g, 5.6 mm grubości 12 GB RAM 1000 GB, (opcje: 512 GB, 256 GB) LTE do 2000Mbps 50 Mpix + 12 Mpix + 10 Mpix + 4 Mpix + 10 Mpix 7.6" - Dynamic AMOLED (1856 x 2160 px, 375 ppi) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, 3,39 GHz Android v.14.0 4400 mAh, USB-C

Źródło zdjęć: Anna Rymsza

Źródło tekstu: Samsung, własne