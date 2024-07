Samsung Galaxy Z Flip6. Nie można było tak od razu?

Galaxy Z Flip6 – nowy klapkowiec pełen sztucznej inteligencji – już jest w Polsce. W końcu mamy małego flagowca.

Galaxy Z Flip6 w końcu ma flagowy aparat

Galaxy Z Flip6 może i wygląda niepozornie, ale przy dłuższym używaniu nie da się nie docenić paru ważnych zmian. Samsung sięgnął po nowy zawias, solidniejszy niż w poprzednich modelach i lepiej prostujący składany ekran.

👉 Sprawdź cenę Galaxy Z Flip6 i innych nowości Samsunga 👈



Ponadto ma nowe chłodzenie z komorą parową i lepiej rozprasza ciepło od poprzedników. Sprawdziłam – to działa. Sercem jest oczywiście Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 3 for Galaxy, a więc czip z najwyższej półki. Do tego dostaniemy 12 GB RAM-u i akumulatory o łącznej pojemności 4000 mAh.

Największą furorę robi aparat. To ta sama jednostka, którą znajdziemy w Galaxy S24, a więc matryca główna 50 MPix z optyczną stabilizacją obrazu i autofokusem Dual Pixel. Obok jest aparat szerokokątny z matrycą 12 MPix i autofokusem z wykrywaniem fazy.

Zobacz: Widziałam Galaxy Watch Ultra. Ten smartwatch to absolutna petarda

Zobacz: Galaxy Buds3 i Buds3 Pro już są. Trzymają się w uszach jak przyklejone

Zobacz: Samsung Galaxy Z Fold6 oficjalnie. Wjechał nowy król multitaskingu

Pierwsze wrażenie zrobił doskonałe, a na zdjęciach można… coś dorysować. Sztuczna inteligencja domyśli się, co to ma być i doda realistyczne elementy. Podczas robienia zdjęć zaś można nie tylko zrezygnować ze statywu, ale też liczyć na FlexCam, które będzie podążać za twarzą lub obiektem blisko aparatu oraz elegancko rozmywać tło. Są tu też wszelkie funkcje niezbędne profesjonalistom, a nawet możliwość zamiany selfie na szkic.

Zewnętrzny ekran Super AMOLED o rozmiarze 3,4 cala (720 x 768, 60 Hz) dostał nowe możliwości, na czele z szybkim odpowiadaniem na wiadomości – po prostu SI podpowie propozycje odpowiedzi. Niestety reszta funkcji to nadal tylko widżety, przez co moim zdaniem Galaxy Z Flip6 traci kilka punktów. Na osłodę dostaliśmy jeszcze więcej ustawień personalizacji. Szablonami tapet można się bawić przez pół dnia.

Ekran główny Dynamic AMOLED 2X ma przekątną 6,7 cala (2640 x 1080). Podobnie jak ekrany Folda6, ten również może pracować z częstotliwością odświeżania od 1 do 120 Hz. W jego górnej części znajduje się otworek i aparat do selfie 10 MPix.

Łączność ze światem zapewni Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, LTE i 5G. Tu warto zaznaczyć, że Galaxy Z Flip6 obsłuży dwie karty nano-SIM oraz wiele eSIM-ów.

Galaxy Z Flip6 waży 187 gramów. Złożony ma wymiary 71,9 x 85,1 x 14,9 mm i powinien zmieścić się i do kopertówki, i do dżinsów z płytkimi kieszeniami. Rozłożony ma gabaryty typowe dla smartfony: 71,9 x 165,1 x 6,9 mm.

Ile kosztuje Galaxy Z Flip6?

Za Galaxy Z Flip6 trzeba będzie zapłacić 5199 zł za wersję z 256 GB lub 5749 zł za 512 GB pamięci na dane. Do 23 lipca trwa przedsprzedaż i z tej okazji można upolować ciekawe promocje.

Smartfon będzie dostępny w kolorze niebieskim, srebrnym, miętowym i żółtym. W sklepie Samsunga będzie też wersja antracytowa z delikatnym wzorem, biała i brzoskwiniowa.

Smartfon spełnia wymagania normy IP48. Będzie sprzedawany z OneUI na bazie Androida 14 i będzie dostawał aktualizacje przez 7 lat.

Pełną specyfikację Galaxy Z Fold6 znajdziesz w naszym katalogu:

lipiec 2024 187 g, 6.9 mm grubości 12 GB RAM 512 GB, (opcje: 256 GB) LTE do 2000Mbps 50 Mpix + 12 Mpix + 10 Mpix 6.7" - Dynamic AMOLED (1080 x 2640 px, 426 ppi) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, 3,39 GHz Android v.14.0 4000 mAh, USB-C

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Anna Rymsza

Źródło tekstu: Samsung, własne