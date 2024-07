Galaxy Buds3 i Buds3 Pro już są. Trzymają się w uszach jak przyklejone

Samsung Galaxy Buds3 i Galaxy Buds3 Pro mają jedną ogromną zaletę. Trzymają się w uchu jakby je ktoś przykleił. Można się doszukiwać różnych wad, ale pod względem wygody Galaxy Buds3 pobiły wszystkie słuchawki TWS, jakie miałam w uszach.

Seria Galaxy Buds3: douszne czy dokanałowe?

Słuchawki Galaxy Buds3 to słuchawki douszne, Galaxy Buds3 Pro to słuchawki dokanałowe – to podstawowa różnica. Ku mojemu zaskoczeniu oba modele doskonale leżą w uszach i stabilnie się trzymają, nawet jeśli dynamicznie się ruszam.

To jednak nie koniec. Słuchawki Galaxy Buds3 mają jeden dynamiczny przetwornik z membraną 11 mm. Galaxy Buds3 Pro zaś dostały przetwornik dwudrożny (10,5 mm + planarny 6,1 mm). Dźwięk zrobił na mnie bardzo dobre pierwsze wrażenie i czuć tu rękę specjalistów z AKG.

Słuchawka Galaxy Buds3 waży 4,7 g, Galaxy Buds3 Pro zaś 5,4 g i jest minimalnie dłuższa. W obu modelach słuchawki (ale nie etui) spełniają wymagania normy IP57. Każda ma też 3 mikrofony i czujnik głosu. Muzyki można słuchać w jakości Hi-Fi, a najlepiej ze smartfonu Samsunga, który obsługuje autorskie kodeki SSC i SSC UHD. Ze smartfonem połączą się z użyciem Bluetooth 5.4.

Oba modele zostały wyposażone w aktywne tłumienie hałasu, ale oczywiście lepszą izolację od otoczenia zapewnią Galaxy Buds3 Pro z odpowiednio dobranymi końcówkami dokanałowymi. One też mogą przełączyć się w tryb transparentności, jeśli osoba nosząca je zacznie mówić – nie trzeba więc sięgać do słuchawki, by rozpocząć rozmowę. Jest tu również ANC adaptacyjny, rozpoznający dźwięki otoczenia. I tak ruch uliczny zostanie wyciszony, ale jeśli w pobliżu pojawi się ambulans na sygnale, stopień wyciszenia zostanie zmniejszony dla bezpieczeństwa.

Czas pracy a akumulatorze Galaxy Buds3 to 5-6 godzin, zależnie od pracy ANC, a razem z doładowaniami w etui mozna słuchać 24-30 godzin. Wersja Pro może pracować 6-7 godzin, a doładowania w etui zapewnią do 30 godzin pracy. Rozmawiać z ANC można odpowiednio do 3,5 i do 4,5 godziny.

​Galaxy Buds3 będą drogie, ale warto

Nowe słuchawki TWS Samsunga trafią do sklepów razem ze składanymi smartfonami i nowymi zegarkami. Od 10 do 23 lipca będą dostępne w przedsprzedaży i będzie można skorzystać z licznych promocji.

Ceny wyglądają następująco:

Galaxy Buds3 – 749 zł,

Galaxy Buds3 Pro – 1029 zł.

Oba modele słuchawek będą dostępne w wersji szarej, jaką widać na zdjęciach, oraz białej.

