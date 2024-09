Galaxy Z Fold SE nadchodzi. Tak ma wyglądać nowy „składak” Samsunga

Samsung kontynuuje rozwój w segmencie składanych smartfonów. Po premierze modeli Galaxy Z Fold6 i Galaxy Z Flip6, firma przygotowuje model Galaxy Z Fold Special Edition. To urządzenie ma się charakteryzować smuklejszą konstrukcją i bardziej zaawansowanymi funkcjami.

Samsung nie zwalnia tempa w segmencie składanych smartfonów i mimo, że w lipcu 2024 roku wprowadził na rynek modele Galaxy Z Fold6 oraz Galaxy Z Flip6, to firma przygotowuje kolejny ekskluzywny model – Galaxy Z Fold Special Edition. Urządzenie, które zostało ochrzczone jako "Galaxy Z Fold 6 Slim" lub "Galaxy Z Fold 6 Ultra", ma być cieńszą wersją dostępnego już modelu i zapowiada się na prawdziwą gratkę dla entuzjastów nowoczesnych technologii.

Design i wygląd zewnętrzny

Na pierwszy rzut oka Galaxy Z Fold Special Edition przypomina standardowy model Galaxy Z Fold6, jednak dla wprawnego oka różnice są widoczne. Urządzenie jest zauważalnie cieńsze – grubość wynosi 10,6 mm, gdy jest złożone, oraz 4,9 mm po rozłożeniu. Czyni go to smuklejszym od swojego poprzednika. To znaczący krok naprzód, choć warto zaznaczyć, że do konkurencyjnego Honora Magic V3 wciąż jest dość daleko (4,4 mm po rozłożeniu).

Rama urządzenia jest płaska, z delikatnie zaokrąglonymi krawędziami, co ma zapewnić komfort użytkowania. Na tylnym panelu znajduje się "wyspa" z trzema aparatami, z których główny ma mieć rozdzielczość 200 Mpix – to istotne usprawnienie w stosunku do modelu Galaxy Z Fold6, który dysponuje głównym aparatem 50 Mpix. Sam moduł aparatu ma nieco zmieniony kształt w porównaniu do Z Fold6 – wydaje się mniej zaokrąglony i bardziej masywny.

Co ciekawe, tylny panel telefonu ma szczotkowane wykończenie, co nadaje mu elegancki i nowoczesny wygląd. Prawdopodobnie nie jest to jednak metal, a szkło z odpowiednim wykończeniem, co ma na celu wyróżnienie tego modelu spośród innych podobnych konstrukcji.

Wyświetlacze i funkcje

Samsung Galaxy Z Fold Special Edition ma być wyposażony jest w dwa wyświetlacze – główny o przekątnej 8 cali oraz zewnętrzny o rozmiarze 6,5 cala, co stanowi zauważalny wzrost w stosunku do modelu Galaxy Z Fold 6, który oferuje ekrany o przekątnych odpowiednio 7,6 i 6,3 cala. Oba wyświetlacze są płaskie, a otwór na przednią kamerę umieszczony jest centralnie na ekranie zewnętrznym.

Przycisk zasilania, który pełni również funkcję czytnika linii papilarnych, znajduje się na prawym boku urządzenia, z kolei przyciski regulacji głośności umieszczone są powyżej. Co więcej, konstrukcja zawiasu, który ukrywa się w obudowie po rozłożeniu telefonu, pozostaje niezmieniona, co daje wrażenie jednolitego i solidnego designu.

Dostępność i cena

Chociaż Galaxy Z Fold Special Edition zapowiada się na jeden z najbardziej zaawansowanych modeli składanych smartfonów na rynku, jego dostępność może być bardzo ograniczona. Według doniesień, urządzenie ma trafić do sprzedaży tylko w Chinach i Korei Południowej. Brak jest oficjalnych informacji o możliwości szerszej dystrybucji, co może oznaczać, że będzie to produkt skierowany wyłącznie do wybranej grupy klientów.

Pod względem ceny, Galaxy Z Fold Special Edition ma być urządzeniem z segmentu ultra-premium, z prognozowaną kwotą przekraczającą 2000 dolarów (7708 zł). Niektórzy wieszczą, że może on być produktem eksperymentalnym, testującym granice możliwości technologicznych Samsunga, a także preferencje użytkowników.

