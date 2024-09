Podoba Ci sie Huawei Pura 70 Pro? Możesz go zgarnąć za 1 zł

Dokładnie za 10 dni w Polsce zadebiutują nowe smartwatche Huawei. Z tej okazji marka ta przygotowała konkurs, w którym do wygrania są atrakcyjne nagrody.

Już 19 września 2024 roku na polskim rynku pojawią się najnowsze inteligentne zegarki marki Huawei. Z tej okazji oficjalny sklep internetowy Huawei.pl rozpoczyna wielkie odliczanie do premiery i zachęca klientów do wzięcia udziału w specjalnym konkursie, który potrwa do 18 września. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Aby dołączyć do zabawy, wystarczy odwiedzić stronę internetową Huawei i zapisać się na newsletter. Następnie uczestnicy muszą wykonać proste zadanie konkursowe – w maksymalnie pięciu zdaniach opisać swój idealny trening z użyciem smartwatcha Huawei. Organizatorzy nagrodzą najbardziej kreatywne zgłoszenia.

Nagrodami są kupony na zakup za 1 zł następujących produktów:

1 x smartfon Huawei Pura 70 Pro,

1 x smartwatch z premierowych modeli,

1 x zegarek Huawei Watch FIT 3 w kolorze czarnym.

Konkurs trwa do 18 września 2024 roku, a wyniki zostaną ogłoszone w ciągu 10 dni roboczych od jego zakończenia. Wygrane kupony można wykorzystać w sklepie internetowym huawei.pl do 27 października tego roku. Warto pamiętać, że kupony nie łączą się ze sobą ani z innymi promocjami. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Huawei

Źródło tekstu: Huawei