Huawei Mate XT wyprzeda się w milionach. Apple może się bać

Huawei już pojutrze pokaże swój bardzo innowacyjny model Mate XT. Składany aż na trzy części smartfon sprzeda się w milionach. Już możemy być tego pewni. To duży problem dla Apple'a. Tłumaczymy czemu.

Producenci sprzętu mobilnego często pokazują różne urządzenia, które to rzekomo mają być przełomowe. Niestety najczęściej kończy się to tylko na dużej konferencji prasowej, pokazaniu koncepcyjnego modelu i kilku dniach szumu. Same telefony nigdy nie wchodzą na rzeczywistej sprzedaży.

Huawei Mate XT już w przedsprzedaży

Wcale nie musi tak jednak być zawsze. Huawei przez pięć lat pracował nad tym, by już 10 września zaprezentować model Huawei Mate XT. To nowy smartfon składany aż na trzy części. Dosłownie możemy zrobić sobie z telefonu tablet. Albo odwrotnie. Zaledwie wczoraj informowaliśmy, że Huawei rozpoczął przedsprzedaż swojego nowego flagowca w Chinach.

W ciągu dwóch dni od uruchomienia jej już prawie 2,6 miliona osób zarezerwowało sobie swoje nowe urządzenie. Przedsprzedaż potrwa do 19 września, a dzień później zacznie się sprzedaż właściwa.

Dlaczego to ważne dla Apple'a?

To bardzo duży problem szczególnie dla Apple'a, mniej dla pozostałych chińskich marek. O ile Samsung w Chinach właściwie nie istnieje na rynku mobilnym, to Apple toczy wyrównaną walkę z Xiaomi, Vivo, Honorem czy Oppo i Huaweiem. Wszystko to jednak dzięki flagowcom. W niszy najbardziej opłacalnych telefonów walczy głównie z Huaweiem. Pozostałe chińskie marki na rynku ojczystym to głównie sprzedaż w niższych segmentach.

Ostatnio Apple miał tak duże problemy ze sprzedażą w Chinach, że musiał zaoferować tam bardzo duże obniżki cen. Dopiero wtedy sprzedaż znowu zaczęła rosnąć. Chiny są dla Apple'a drugim najważniejszym rynkiem po Amerykach. Jaki ma to związek z Mate XT? Klienci, którzy kupią ten model to ludzie, którzy nie kupią nowego iPhone'a. Oba modele są bowiem z wyższej półki cenowej.

Źródło zdjęć: huawei vmall

Źródło tekstu: gsmarena, wł