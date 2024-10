Huawei pokaże HarmonyOS dla komputerów. Wiemy kiedy

Huawei szykuje komputerową wersję swojego własnego systemu operacyjnego. Wiemy kiedy ona się pojawi. Niestety trzeba jeszcze trochę poczekać.

Huawei pracuje nad dużymi zmianami w swoim systemie operacyjnym. Poprzednio donosiliśmy o Huawei Next. To już w pełni samodzielny system operacyjny, a nie tylko bardziej rozbudowana nakładka na Androida, którym był pierwszym Harmony OS lata temu. Huawei bardzo mocno skupił się też na grach na swój system operacyjny. Nic dziwnego, to między innymi brak Pokemon Go i Snapchata w ich szczytowych okresach był gwoździem do trumny Windows Phone.

Laptopy nie tylko z Windowsem, ale i z HarmonyOS

W trzecim kwartale 2025 oficjalnie pojawi się natomiast HarmonyOS PC. Wersja komputerowa miała pojawić się szybciej, ale zostanie opóźniona. Nie ma co się dziwić. Na rynku laptopów Huawei nie ma tego samego problemu z Microsoftem co w sektorze mobilnym z Google. To logiczne zatem, że jeśli trzeba wybierać, to Chińczycy wybiorą prace nad smartfonami.

W tym samym czasie co system operacyjny na laptopy, Huawei pokaże też układy Kirin PC. Najpierw jednak producent zamierza się zająć Kirinami 5 nm na telefony i HarmonyOS Next.

