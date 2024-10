Huawei oszalał. Dorzuci ci słuchawki za pół darmo

Huawei Watch GT 5 i Watch GT 5 Pro to najlepsza pomoc dla każdego, kto chce zacząć nowe, aktywne życie. Dlaczego warto je kupić właśnie teraz?

Nowy rok, nowy ja! A tak serio, to nie do końca, bo żeby zmienić swoje życie tak naprawdę nie trzeba czekać do stycznia. Serio, sprawdzałem – nie ma żadnych przepisów, które by tego zabraniały.

Tak naprawdę, jeśli chcecie zmienić coś w swoim życiu i np. zacząć regularne ćwiczenia albo zrzucić kilka kilogramów, najlepszy moment to właśnie teraz. Szczególnie, że właśnie teraz macie szanse załapać się na wyjątkowe wsparcie, które pomoże Wam w osiągnięciu upragnionego celu.

Huawei Watch GT 5 – elegancki zegarek dla aktywnych

To wsparcie przychodzi pod postacią nowych smartwatchy Huawei Watch GT 5 i Watch GT 5 Pro. To świetne urządzenia, które udowadniają, że zdrowy, aktywny tryb życia jest w zasięgu każdego z nas – wystarczy tylko iskra, która popchnie nas we właściwym kierunku.

O samych smartwatchach pisaliśmy już na łamach naszego serwisu wielokrotnie. Mimo to warto w kilku słowach wspomnieć, dlaczego tak bardzo się z nimi polubiliśmy.

A że jesteśmy próżni (a przynajmniej ja jestem), to zacznę od razu od designu. Nowe zegarki Huawei prezentują się zabójczo. Producent po raz kolejny sięgnął po design inspirowany klasycznymi zegarkami mechanicznymi. Każda wersja Watch GT 5 charakteryzuje się okrągłą kopertą wykonaną z materiałów najwyższej jakości oraz olbrzymią troską o detale, która wyraża się w subtelnych akcentach stylistycznych nadających urządzeniom wyjątkowego charakteru. Ot, wystarczy spojrzeć na bezel, który tak naprawdę wcale nie jest okręgiem, a dwunastokątem. Ostre krawędzie dodają akcesorium nieco „pazura” i zadziornego charakteru, ale robią to subtelnie, bez popadania w kicz.

Zresztą to balansowanie na granicy między elegancją i sportowym stylem to coś, co nowe zegarki Huawei robią wyjątkowo dobrze. Spokojnie można je założyć i do dresu, i do garnituru. Z kolei mnogość wersji do wyboru – dwa warianty (zwykły i Pro), każdy w dwóch rozmiarach i z kilkoma różnymi wariantami pasków – gwarantuje, że bez problemu znajdziecie taką, która przypadnie Wam do gustu.

Pomocnik, którego potrzebujesz

Ale nie po to tutaj przyszliśmy włączyliśmy przeglądarkę, żeby zachwycać się wyglądem nowych smartwatchy Huawei. Zamiast tego warto porozmawiać o tym, w jaki sposób mogą zmienić nasze życie. A uwierzcie, że mogą!

Huawei Watch GT 5 i Watch GT 5 Pro wyposażone zostały w nowy sensor biometryczny TruSense. Potrafią monitorować nasze tętno, saturację, temperaturę ciała, poziom stresu i wiele innych. Dodatkowo świetnie radzą sobie ze śledzeniem naszej aktywności – czy to za pomocą wbudowanego krokomierza, czy też z pomocą ponad 100 różnych trybów sportowych.

Lubicie biegać? Nowe smartwatch Huawei dostarczą Wam tak szczegółowych danych na temat każdej sesji, jakich jeszcze nigdy nie widzieliście. Gracie w golfa? Wersje Pro posiadają dedykowany tryb golfowy pozwalający m.in. na ćwiczenie swingu oraz wyposażony w ponad 15 000 map pól z całego świata. Nieważne, na jak egzotyczną aktywność się zdecydujecie – Huawei Watch GT 5 i Watch GT 5 Pro z pewnością posiadają funkcję, która przyda się Wam podczas treningu.

Ale najważniejsze, że wszystkie te narzędzia zaprojektowane zostały nie tylko z myślą o profesjonalnych sportowcach, ale o każdym, kto chciałby żyć zdrowo i aktywnie. Nie macie czasu na codzienne wizyty na siłowni? Nie szkodzi, bo ze smartwatchami Huawei treningiem może być np. szybka przebieżka po klatce schodowej albo taniec na imprezie. Dla jednego i drugiego przewidziano dedykowane tryby sportowe, dzięki czemu widzicie, że wysiłek nie idzie na marne. Ostatni raz biegaliście w podstawówce? Też żaden problem – wbudowane programy treningowe krok po kroku pomogą Wam nabrać kondycji i przygotują do pokonywania dłuższych dystansów.

Mówiąc krótko, Huawei Watch GT 5 i Watch GT 5 Pro będą Was motywować oraz pomogą śledzić Wasze postępy w zmienianiu swojego życia. A tak się składa, że to idealny moment, by w taki smartwatch się zaopatrzyć, ponieważ producent przygotował na start rewelacyjną ofertę.

Szaleństwo? Nie, to tylko promocja

Za same zegarki zapłacimy odpowiednio 1099 zł za Huawei Watch GT 5 i 1599 zł za Huawei Watch GT 5 Pro. Cena ta może być odrobinę wyższa w zależności od rodzaju paska i rozmiaru koperty, jednak niezależnie od wybranego wariantu to bardzo atrakcyjna propozycja za smartwatch tej klasy.



A to dopiero początek! Kupując smartwatch do 27 października 2024 roku na stronie huawei.pl czeka na nas masa dodatkowych korzyści. Po pierwsze, w prezencie razem z zegarkiem możemy otrzymać słuchawki Huawei Freebuds 5i za symboliczną złotówkę. Normalnie ich cena sugerowana to 299 zł, więc mówimy tu o dość konkretnej oszczędności, a wiecie – słuchawek pod ręką nigdy za wiele.

Oprócz tego możemy z oferty nawet 20 rat 0 procent, wykupić dodatkowy rok gwarancji z rabatem w wysokości 60 procent albo przez trzy miesiące korzystać z subskrypcji Huawei Zdrowie+ bez żadnych dodatkowych opłat (normalnie za taką przyjemność trzeba zapłacić 104,97 zł). A jeśli to dla kogoś nadal mało oszczędności, warto przyjrzeć się specjalnym zestawom, które możemy znaleźć na stronie huawei.pl. Przykładowo, kupując w ten sposób zapasowy pasek zapłacimy 69 zł zamiast 139 zł.

Jeśli natomiast szukacie czegoś bardziej w duchu motto „nowy zegarek, nowy ja”, może warto o opasce sportowej? Ot, czy to jako zapas dla samego smartwatcha, czy też dla drugiej połówki, by razem na wkroczyć na drogę nowego, aktywnego trybu życia. Tak czy inaczej razem z zegarkami z rodziny Huawei Watch GT 5 możemy zgarnąć smartband Huawei Band 9 w cenie 179 zł zamiast standardowych 249 zł. Dostępna jest też inteligentna waga Huawei Scale 3 Bluetooth Edition za 109 zł zamiast 149 zł.

Ba, nawet taniej – wystarczy kupić Huawei Watch GT 5 41 mm w niebieskiej, dostępnej wyłącznie na huawei.pl wersji. Wagę możemy mieć wtedy za symboliczne 9,90 zł. Szaleństwo? Może, ale wiecie – darowanemu koniu w zęby się nie zagląda.



Zacznij nowe życie już teraz

Najważniejsze jest to, że dzięki zegarkom Huawei Watch GT 5 Wasze marzenia – marzenia o lepszym zdrowiu, kondycji i samopoczuciu – nie muszą być tylko marzeniami. To realna pomoc dla każdego, kto chciałby coś zmienić w swoim życiu. Jeśli ten argument choć trochę do Was przemawia, to nie ma co czekać, bo lepszej okazji na zakup smartwatcha i zrobienie pierwszego kroku na drodze do „nowego ja” prędko może nie być.

