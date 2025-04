AMD Radeon RX 9070 GRE nadciąga. Ma być tanio

Jak donosi chińska redakcja IT Home, AMD pracuje nad kartą graficzną Radeon RX 9070 GRE . Ma być to najtańszy obecnie układ na bazie architektury RDNA 4 . Początkowo warianty GRE były tworzone z myślą o rynku chińskim, jednak poprzednie modele - takie jak Radeon RX 6750 GRE czy Radeon RX 7900 GRE - ostatecznie trafiały również do globalnej sprzedaży, gdzie cieszyły się sporą popularnością.

Radeon RX 9070 GRE może kosztować około 2099 zł

Choć oficjalna specyfikacja wciąż jest nieznana, to mówi się o 12 GB pamięci VRAM typu GDDR6 i 192-bitowej szynie pamięci, co sugeruje, że karta będzie optymalna do rozdzielczości 1440p. Sugerowana cena może oscylować w okolicy 450 dolarów, plasując się między nadciągającym Radeon RX 9060 XT (~349 dolarów), a dostępnym już Radeonem RX 9070 (549 dolarów). W Polsce oznaczałoby to ok. 2099 złotych, zakładając dobrą dostępność.