Samsung dołącza do Microna. Szykuj się na drogą elektronikę

Już teraz moduły RAM podrożały nawet o 12%

Po globalnym spowolnieniu gospodarczym wywołanym pandemią COVID 19, popyt na DRAM spadł do bardzo niskiego poziomu, co doprowadziło Samsunga do znacznych strat. Obecnie jednak sytuacja się zmienia - firmy zaczynają gromadzić zapasy w reakcji na działania USA, a Koreańczycy zamierzają to wykorzystać, podwyższając ceny.