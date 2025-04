Koniec z chińskim dumpingiem cen. Czekają nas podwyżki

W ubiegłym roku chińscy producenci pamięci DRAM, głównie CXMT oraz Fujian Jinhua , rozpoczęli sprzedaż kości w standardzie DDR4 w zaskakująco niskich cenach. Ich układy były dostępne znacznie taniej niż rozwiązania od firm takich jak Samsung , SK hynix czy Micron . Dochodziło do takich absurdów, że odnowione pamięci z rynku wtórnego potrafiły być droższe.

Na start ceny o 5% w górę, później zapewne więcej

W efekcie Koreańczycy i Amerykanie ograniczyli produkcję DDR4 (a nawet rozważali jej zakończenie), skupiając się na nowszych i bardziej dochodowych rozwiązaniach - m.in. DDR5 oraz HBM. Wielu ekspertów twierdziło, że Chińczycy stosują dumping cenowy. I wygląda na to, że to prawda, bo CXMT szykuje się właśnie do podwyżek cenowych.