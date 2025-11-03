Google potwierdza. Będzie więcej reklam, ale innych

Tylko w trzecim kwartale 2025 roku Google odnotował zyski z reklamy internetowej na poziomie aż 56,57 mld dolarów. To oznacza, że te nie znikną szybko, bo są dla technologicznego giganta nawet nie niczym kura znosząca złote jajka, ale cała ich ogromna farma. Robby Stein z Google'a zapowiada wręcz nowe formaty reklam.

Będą nowe reklamy w Google

Chociaż dla wielu może to być już trochę męczące, to wiele firm inwestuje dzisiaj w rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji. Google nie jest tutaj wyjątkiem. Firma oferuje zarówno AI Mode, czyli coś na wzór osobistego asystenta, jak i AI Overviews, czyli szybkie podsumowania w wynikach wyszukiwania. Należy się spodziewać, że w obu tych usługach pojawią się spersonalizowane reklamy. Zresztą już zaczęły się testy.

Więcej informacji na ten temat przekazał Robby Stein z zespołu Google odpowiedzialnego za reklamy. Jego zdaniem już teraz usługi pozwalają na dużą dowolność. Przekonuje on, że możemy np. zrobić zdjęcie swoich butów i poprosić AI o podobne modele lub wpisać swoje preferencje jedzeniowe i alergie, aby otrzymać poradę dotyczącą najlepszych restauracji w pobliżu. To, jego zdaniem, dobre miejsce na umieszczenie też reklam.

Myślę, że jest to szansa na to, aby przyszłość była dla ciebie jeszcze bardziej pomocna, szczególnie w kontekście reklamowym. Rozpoczęliśmy więc eksperymenty z reklamami w trybie AI i Google AI Experiences. mówi Robby Stein z Google.