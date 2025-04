Samsung Galaxy S25 Edge coraz bliżej. Znamy nową datę premiery

Nowa data premiery: 13 maja 2025 roku

Przyczyny opóźnienia premiery Samsunga Galaxy S25 Edge nie są oficjalnie znane. Nieoficjalne doniesienia sugerują jednak, że powodem mogą być niedawne zmiany w kierownictwie firmy po śmierci szefa działu Samsung DX, Jong-Hee Hana, a nie jakiekolwiek problemy z jakością samego urządzenia.

Według najnowszych informacji pochodzących z wiarygodnych źródeł, Samsung wyznaczył już nową datę prezentacji Galaxy S25 Edge. Smartfon ma zostać oficjalnie zaprezentowany we wtorek, 13 maja 2025 roku. Oznaczałoby to "tylko" miesiąc opóźnienia w stosunku do pierwotnych planów. Prezentacja ma odbyć się w formie mniejszego wydarzenia online, a nie podczas dużej konferencji Unpacked, jak miało to miejsce w styczniu przy okazji premiery pozostałych modeli z serii S25. Nie jest jednak jasne, czy telefon trafi na półki sklepowe jeszcze w tym samym miesiącu.

Co wiemy o Galaxy S25 Edge?

Plotki na temat specyfikacji Samsunga Galaxy S25 Edge wskazują, że będzie to urządzenie z najwyższej półki. Ma on mieć wyświetlacz o przekątnej 6,7 cala, podobnie jak model Galaxy S25+. Sercem telefonu będzie topowy Snapdragon 8 Elite, wspierany przez 12 GB RAM-u. Użytkownicy będą mieli do wyboru wersje z 256 lub 512 GB pamięci masowej. Niedawne przecieki ujawniły również co najmniej trzy wersje kolorystyczne: Titanium Jetblack (czarny), Titanium Silver (srebrny) i Titanium Icyblue (niebieski).