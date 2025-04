Ten wniosek kredytowy to pułapka. Lepiej się osobiście nie przekonywać

Na komisariat policji w Lubartowie zgłosiła się kobieta, która została oszukana na niebagatelną kwotę 42 tysięcy złotych. A wszystko zaczęło się od telefonu, który wykonał do niej mężczyzna, podający się za pracownika banku.

Rzekomy pracownik zadzwonił z zastrzeżonego numeru i poinformował kobietę, że na jej dane został złożony wniosek o kredyt. Przekonał ją, że jej pieniądze są w związku z tym zagrożone, ale istnieje sposób, aby je "ochronić". Całe to zdarzenie ma szanse na szczęśliwy finał tylko pod jednym warunkiem - będzie ona postępowała według jego wskazówek. Zabronił też kobiecie rozmawiać z kimkolwiek o szczegółach tej sprawy. W sekrecie zdradził jej, że sprawą zajmuje się prokuratura i policja, a w cały przekręt mogą być zamieszani pracownicy banku. Wiadomo, że informacja ta była potrzebna, aby wzbudzić w kobiecie strach.

"Bankowiec" wmówił kobiecie, że powinna wypłacić wszystkie środki ze swojego konta i wpłacić je ponownie na podane przez niego dane, za pomocą wskazanych wpłatomatów. 65-latka musiała się pofatygować we wskazane miejsce i w kilku transakcjach przekazała oszustom pieniądze. Mężczyzna podawał jej kody BLIK, a ona je miała wykorzystać do przesłania pieniędzy. Kobieta sama nawet nie wie, jak to się stało, że posłusznie wykonywała wszystkie polecenia.