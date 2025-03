Media Expert naprawdę to zrobił. Wystarczy 1 zł

Wiele osób marzy o potężnym, gamingowym komputerze stacjonarnym, który poradzi sobie ze wszystkimi najnowszymi grami. Media Expert ma takie modele w swojej ofercie. Mowa konkretnie o komputerach marki MSI, które teraz dostępne są w świetnej ofercie. Nie dość, że część z nich została przeceniona, to jeszcze w zestawie dobierzecie do nich naprawdę solidny monitor za jedną złotówkę.

Jak działa oferta Media Expert?

Przede wszystkim promocja na komputery MSI obowiązuje do 13 kwietnia do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów — warto więc się pospieszyć. Głównym ograniczeniem jest tutaj liczba dostępnych monitorów, więc nie zwlekaj zbyt długo, bo inni mogą Cię uprzedzić. Szczegółowy regulamin znajdziesz na stronie Media Expert.

Jeśli chcesz wziąć udział w promocji, to przede wszystkim musisz kupić jeden z komputerów MSI, które są objęte promocją. Do wyboru jest kilkanaście różnych modeli w przedziale cenowym od 3499 do 8499 zł. Po dodaniu do koszyka należy wpisać kod promocyjny " P-24795". Gdy to zrobisz, automatycznie zostanie dodany monitor MSI G244F E2, wyceniony na 1 zł brutto. Jego normalna cena to około 499 zł (jest to najniższa cena z 30 dni przed obniżką — stan na 26.03.2025).

Monitor za 1 zł

MSI G244F E2 to naprawdę solidny monitor, który zadowoli gusta wielu graczy. Jest to model 23,8-calowy o rozdzielczości Full HD, czyli 1920 × 1080 pikseli, która wciąż jest tą najpopularniejszą, jak wynika ze statystyk Steama. Producent zastosował w nim matrycę IPS, która powinna być gwarancją co najmniej przyzwoitego odwzorowania kolorów. Według danych producenta model ten w 118 proc. pokrywa paletę sRGB, w 88 proc. DCI-P3, a w 91 proc. Adobe RGB. To naprawdę bardzo dobre parametry.

Natomiast z perspektywy graczy ważne jest między innymi odświeżanie z częstotliwością 180 Hz oraz czas reakcji na poziomie 1 ms (GtG, czyli między odcieniami szarości). To pozwoli w pełni cieszyć się dynamicznymi grami online, np. Valorant lub Counter-Strike 2. Poza tym warto też wspomnieć o obsłudze techniki Adaptive Sync, która synchronizuje liczbę wyświetlanych klatek na sekundę z odświeżaniem, eliminując w ten sposób zjawisko rozrywania obrazu. Miłym dodatkiem są też rozwiązania, które eliminują migotanie ekranu oraz poprawiają widoczność w ciemnych scenach.

Teraz, dzięki ofercie Media Expert, możecie mieć ten monitor za 1 zł.

Komputery MSI w ofercie Media Expert

W ofercie Media Expert znajduje się kilkanaście komputerów MSI, które są objęte promocją na monitor za 1 zł. Ceny poszczególnych modeli zaczynają się od 3499 zł i kończą na 8499 zł, więc każdy powinien znaleźć coś dla siebie i przede wszystkim w zakładanym budżecie. Co warte podkreślenia, wiele z produktów zostało przecenionych, a poza tym niektóre z nich można kupić na raty (do 50 rat 0 proc).

W zależności od konfiguracji komputery dostępne są z wydajnymi procesorami Intel Core 14. generacji, grafikami NVIDIA GeForce RTX z serii 30 lub 40, a także szybkimi pamięciami RAM DDR5 5600 MHz. Do każdego producent dorzuca też dyski SSD NVMe o pojemności 512 GB lub 1 TB, a także system operacyjny Windows 11 Home.

W mojej ocenie szczególnie ciekawie prezentuje się model MSI MPG Trident AS 14NUD5-650EU. Jest on dostępny w cenie 5499 zł. Oferuje on między innymi procesor Intel Core i5-14400F, 16 GB pamięci RAM, grafikę GeForce RTX 4060 Ti oraz dysk SSD NVMe 4.0 x4 o pojemności 1 TB. To jeden z lepszych zestawów pod kątem wydajności do ceny.

Interesująca wygląda też model MSI MAG Infinite S3 14NUC7-2609EU w cenie 5499 zł. Ten co prawda ma trochę słabszą kartę graficzną GeForce RTX 4060 (bez Ti), ale za to rekompensuje to wydajniejszym procesorem Intel Coe i7-14700F i większą ilością pamięci RAM, bowiem producent zastosował tutaj 32 GB modułów DDR5 5600 MHz. Dodatkowo model ten jest dostępny w aż 50 ratach 0 proc.

Natomiast najmocniejszy model w zestawieniu to MSI MPG Trident AS 14NUE7-667EU. W nim mamy procesor Intel Core i7-14700F, 16 GB pamięci RAM DDR5 5600 MHz, kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4070 oraz szybki dysk SSD NVMe 4.0 x4 o pojemności 1 TB. Oczywiście nie brakuje też systemu operacyjnego Windows 11 Home, który znajduje się w zestawie. Cena takiego komputera to 8499 zł.