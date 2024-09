Prawdziwy luksus. Dlaczego warto wybrać Huawei Watch GT 5 Pro?

Huawei Watch GT 5 Pro to prestiżowy przedstawiciel nowej serii zegarków chińskiego producenta. Dlaczego warto go kupić?

Zegarki zawsze balansowały na krawędzi między sprzętem typowo utylitarnym i biżuterią. Z jednej strony to przydatne każdego dnia narzędzia, a z drugiej równie często pełnią rolę eleganckich akcesoriów, dopełniających każdą szykowną stylizację. Ba, ten sam egzemplarz może się łapać do obydwu kategorii jednocześnie, co zresztą zdarza się bardzo często.



Tyle tylko, że zdarza się raczej w przypadku klasycznych zegarków, a nie smartwatchy. Te ostatnie nadal postrzegane są raczej przez pryzmat funkcjonalności. W niektórych kręgach pokutuje przekonanie, że tego typu gadżety to szczyt kiczu. Ale czy słusznie? Huawei Watch GT 5 Pro zadaje kłam temu krzywdzącemu stereotypowi.

Dwie wersje – ten sam prestiż

Nasz bohater – Huawei Watch GT 5 Pro – to tak naprawdę dwa zegarki. Producent przygotował dwa modele różniące się przede wszystkim rozmiarem koperty. Mamy więc masywny, typowo męski wariant 46 mm i mniejszy, bardziej zgrabny 42 mm, który doskonale sprawdzi się na damskim nadgarstku.

Przede wszystkim jednak obydwa warianty należą do całej wielkiej rodziny Huawei Watch GT 5. Z perspektywy użytkowników to bardzo dobra wiadomość, bo nowe smartwatche chińskiego producenta mają bardzo dużo do zaoferowania, niezależnie od tego, po jaką wersję sięgniemy. Wszędzie znajdziemy duże wyświetlacze AMOLED, możliwość monitorowania ponad 100 różnych aktywności oraz jedną z najbardziej zaawansowanych funkcji monitorowania snu w swojej klasie – TruSleep.

Producent chwali się, że w nowych modelach zastosowano skuteczniejszy moduł lokalizacji, dzięki któremu śledzenie trasy ma być dokładniejsze nawet o 40 procent. Przede wszystkim jednak dostajemy nowy czujnik biometryczny TruSense. Dzięki zastosowaniu kilku sprytnych rozwiązań, w tym m.in. zmodyfikowanemu ułożeniu diod oraz zastosowaniu dodatkowej warstwy przyciemnianego szkła, wyróżnia się on niespotykaną dotąd precyzją pomiarów.



Wisienką na torcie jest nowa wersja oprogramowania Harmony OS 5.0, która charakteryzuje się m.in. odświeżonym interfejsem, dostępem do pełnej klawiatury ekranowej, a już niebawem także obsługą płatności zbliżeniowych.

A, no i nie wiem, czy wiecie, ale decydując się na zegarek Huawei nie jesteście uwiązani do smartfona konkretnego producenta, jak zdarza się to u rywali. Wystarczy pobrać aplikację Zdrowie Huawei, a ta dostępna jest zarówno na Androida, jak i na iOS.

Gdzie ten prestiż?

Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na Huawei Watch GT 5, czy Watch GT 5 Pro, to wszystko powyżej dostajemy w standardzie. W takim razie dlaczego ktoś miałby dopłacać do droższego modelu Pro?

Na to pytanie można odpowiedzieć na kilka sposobów, ale większość z nich sprowadza się do tego, że Huawei Watch GT 5 Pro jest po prostu lepszy.

Wyobraźcie sobie, że porównujecie tani zegarek elektroniczny kupiony na targu z drogim, luksusowym zegarkiem mechanicznym. Teoretycznie jeden i drugi ze swoim głównym zadaniem – mierzeniem czasu – poradzi sobie równie dobrze. Tyle tylko, że ten pierwszy nie zaoferuje nam nic więcej, natomiast w przypadku drugiego mierzenie czasu jest tylko dodatkiem. Taki zegarek ma być eleganckim akcesorium; gustownym elementem biżuterii. Ba, wręcz symbolem statusu. I szczerze? Nie znam chyba nikogo, kto nie byłby gotów do tej dodatkowej szczypty luksusu dopłacić.

Różnica między Huawei Watch GT 5 i Watch GT 5 Pro rysuje się podobnie, choć może nie jest tak skrajna. Tańszy model to świetny smartwatch – doskonale się prezentuje i ma naprawdę imponujące możliwości. Nie oferuje on jednak prestiżu, na który możemy liczyć przy zakupie Huawei Watch GT 5 Pro. Droższy wariant to już nie tylko smartwatch; to także element biżuterii, podobnie jak jego automatyczni przodkowie.

Widać to przede wszystkim po jakości wykonania. W modelu Pro w miejsce stali nierdzewnej i zwykłego szkła z powłoką ochronną dostajemy stop tytanu TC4 używany w przemyśle kosmicznym oraz kopertę ze szkła szafirowego. To nie są po prostu kolejne elementy specyfikacji – różnicę czuć już przy pierwszym kontakcie z zegarkiem. Droższy wariant od pierwszy chwil daje się poznać jako produkt premium; wręcz produkt luksusowy. Czuć to w dłoni, ale i widać na pierwszy rzut oka.

Oczywiście materiały z górnej półki nie tylko doskonale się prezentują. To także większa trwałość urządzenia. Paradoksalnie może to sprawić, że Huawei Watch GT 5 Pro okaże się tym bardziej opłacalnym wariantem. W końcu smartwatcha nie wymienia się co rok ani nawet co dwa lata – to sprzęt na lata. Jeśli przymierzacie się do takiego zakupu, nie ma co oszczędzać – lepiej dopłacić do lepiej wykonanej wersji, która te lata faktycznie z Wami wytrzyma. A że przy okazji dostaniecie model, który lepiej pasuje do garnituru? To tylko dodatkowy bonus.

Sport w wersji dla ambitnych

Podobnym bonusem jest dodatkowa funkcjonalność, w którą wyposażono wariant Pro. Choć są to w większości drobiazgi – z jednym wyjątkiem, do którego zaraz wrócę – to jednak mogą one przeważyć na decyzji o zakupie. Ot, choćby dlatego, że wraz z Huawei Watch GT 5 Pro czeka na nas cały wachlarz dodatkowych trybów sportowych, których nie znajdziemy na tańszych smartwatchach producenta. Model Pro sprawdzi się np. podczas gry w golfa, gdzie obok śledzenia samej aktywności w ramach wsparcia dostajemy zestaw ponad 15 tysięcy map, obejmujących pola golfowe z całego świata. Docenią go również nurkowie, którym może towarzyszyć na głębokości nawet 40 m, a także osoby regularnie biegające na przełaj.



No i jest to jeden z nielicznych zegarków na rynku, które wyposażono w moduł EKG z prawdziwego zdarzenia. To taka funkcja, którą pod ręką po prostu mieć warto – choćby dlatego, że im szybciej zdiagnozujemy potencjalne problemy z układem krążenia, tym większe nasze szanse na długie i zdrowe życie. Jeśli nic innego Was nie przekonuje, to myślę, że chociaż ta jedna funkcja warta jest dopłaty – i to dopłaty praktycznie każdych pieniędzy.

Huawei Watch GT 5 Pro – luksus, do którego warto dopłacić

Także jeśli zależy Wam na kawałku biżuterii o naprawdę imponujących możliwościach, nie ma co się zastanawiać, tylko warto lecieć na stronę producenta i zamawiać Huawei Watch GT 5 Pro. Ceny nowego modelu startują od 1599 zł, a w ramach promocji na start sprzedaży możemy się też załapać na fajny upominek. Kupując smartwatcha do 27 października 2024 roku za symboliczną złotówkę możemy odebrać słuchawki Huawei FreeBuds 5i. Dodam tylko, że ich normalna sugerowana cena to 299 zł. Oprócz tego razem z zegarkiem dostajemy trzy miesiące subskrypcji Huawei Health+ w prezencie.

Artykuł sponsorowany na zlecenie firmy Huawei.

