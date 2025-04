YouTube Premium drożeje w Polsce. Podwyżki sięgają niemal 30%

Wyższe ceny dla każdego planu

Aby zachować dostęp do korzyści Premium, obecni subskrybenci muszą aktywnie zaakceptować nową cenę do 5 maja 2025 roku . W przeciwnym razie ich subskrypcja wygaśnie przed wprowadzeniem podwyżki.

Nadchodzi YouTube Premium Lite?

W obliczu podwyżek cen pełnych pakietów, coraz głośniej mówi się o wprowadzeniu tańszej wersji subskrypcji – YouTube Premium Lite . Plan ten, testowany już od zeszłego roku między innymi w Niemczech, Australii i Tajlandii, a niedawno uruchomiony w USA (w cenie 7,99 dolara miesięcznie), ma być skierowany do użytkowników, którym zależy głównie na oglądaniu filmów bez reklam, ale niekoniecznie korzystają z YouTube Music.

Główną zaletą Premium Lite ma być brak reklam przy większości materiałów wideo. Wyjątkiem mają być jednak treści muzyczna – teledyski nadal mogą zawierać reklamy. Plan Lite nie będzie obejmował dostępu do pełnej wersji YouTube Music Premium, a prawdopodobnie także funkcji pobierania filmów czy odtwarzania w tle, które pozostaną domeną droższych abonamentów. Jak tłumaczą przedstawiciele serwisu YouTube, jest to oferta skierowana do osób, które subskrybują inne serwisy muzyczne (Spotify, Apple Music itp.) i nie potrzebują tych funkcji w ramach YouTube'a.