O tym serialu jest już głośno w wielu krajach. Będzie drugi sezon?

"Dojrzałość" to serial, który jest obecnie na ustach niemal wszystkich widzów Netflixa. To on sprowokował lawinę debat i dyskusji o dostępie do social mediów nieletnich, źródłach przemocy, wolności słowa oraz roli dorosłego w wychowaniu dorastającej jednostki. Serial obejrzały miliony widzów i stał się numerem jeden w kilkudziesięciu krajach. Nic zatem dziwnego, że pojawiły się domysły na temat tego, czy powstanie drugi sezon. To chyba najbardziej naturalne pytanie, które wręcz samo się nasuwa.