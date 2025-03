Dawno nie było takiego serialu. Padł nowy rekord oglądalności

Zaledwie w ciągu pierwszego tygodnia emisji, a konkretnie czterech dni, "Dojrzewanie" zostało wyświetlone aż 24,3 milionów razy. Między 17 a 23 marca, doszło do tego kolejne 42 miliony odtworzeń. Tym samym produkcja ta zostawiła daleko w tyle dotychczasowe rekordy oglądalnościowe w kategorii seriali limitowanych.

Nietrudno się domyślić, że inne pozycje Netflixa miały trudności nie tyle z wyprzedzeniem "Dojrzewania", co z dotrzymaniem mu tempa.

Przypomnijmy, że chodzi o serial którego fabuła kręci się wokół trzynastolatka Jamie'go, oskarżonego o zabicie swojej koleżanki. Miniserial składa się zaledwie z czterech odcinków, ale każdy przedstawia inne spojrzenie na całą sprawę. Co ciekawe, każdy z odcinków został nakręcony w jednym ciągłym ujęciu (tzw. master shot), bez zszywania zdjęć, co oznacza, że aktorzy często musieli improwizować. Odcinek trzeci jest pod tym względem prawdziwym majstersztykiem.

Po raz kolejny widzowie udowodnili, że nie boją się produkcji, poruszających trudne tematy, które zmuszają do refleksji nad rolą mediów społecznościowych w życiu współczesnych nastolatków. I choć twórcy serialu podkreślają, że inspiracją nie było żadne konkretne zdarzenie, to jednak w necie aż roi się od porównań do przypadku morderstwa 13-letniej Tristyn z USA.