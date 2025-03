Użytkownicy się buntują: zakaz nie jest ani praktyczny, ani skuteczny

Młodzi ludzie z całej Wielkiej Brytanii są jednomyślni w tej palącej kwestii. Postanowili zabrać głos w dyskusji, która ich dotyczy i powiedzieli parlamentarzystom, że zakazanie nastolatkom korzystania z mediów społecznościowych nie jest żadnym rozwiązaniem. To firmy technologiczne powinny zrobić więcej, aby chronić użytkowników przed nieodpowiednimi treściami. Zakaz nie rozwiąże narastającego problemu z przemocą wśród młodych.

Nie zakaz, ale usprawnienie

Mimo, że Australia wprowadziła zakaz korzystania z social mediów przez osoby poniżej 16. roku życia, to lepszym rozwiązaniem byłoby zaostrzenie przepisów odstraszających firmy prowadzące media społecznościowe od promowania treści brutalnych i nieodpowiednich dla danego wieku. Jak donosi The Guardian, tak właśnie stwierdziła komisja ds. młodzieży brytyjskiego parlamentu (wiek członków komisji to 14-19-latkowie) w swoim raporcie, w którym zbadano powiązania między tego typu mediami, a przemocą.