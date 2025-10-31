Apple znów to zrobił. Rekordowe wyniki i góra pieniędzy
Firma Apple pochwaliła się wynikami finansowymi za ostatni kwartał roku fiskalnego 2025. Gigant pobił rekordy przychodów, a motorem napędowym znów okazał się iPhone oraz stale rosnący segment usług.
Kolejny rekordowy kwartał
Apple ogłosił wyniki finansowe za czwarty kwartał roku fiskalnego 2025, który zakończył się 27 września. Odpowiada to mniej więcej trzeciemu kwartałowi roku kalendarzowego. Firma z Cupertino osiągnęła w tym czasie przychód w wysokości 102,5 miliarda dolarów (378,2 mld zł). To o 8% więcej w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Kwartalny zysk netto wyniósł 27,5 miliarda dolarów (101,5 mld zł). W tym przypadku wzrost rok do roku przekracza 86%.
Z dumą ogłaszamy rekordowe przychody w kwartale wrześniowym, w tym rekordowe przychody z iPhone'a i absolutnie rekordowe w historii dla usług.
iPhone i Usługi to żyła złota
Głównymi motorami napędowymi wzrostu były iPhone i usługi. Sprzedaż smartfonów Apple'a przyniosła firmie 49 miliardów dolarów (181 mld zł), co jest rekordowym wynikiem dla tego kwartału. Wzrost rok do roku wyniósł "skromne" 6%. Jeszcze lepiej poradziły sobie Usługi, które wygenerowały historycznie wysoki przychód na poziomie 28,75 miliarda dolarów (106,1 mld zł), o 15% więcej niż rok wcześniej. To pokazuje, że App Store, Apple Music, iCloud i inne subskrypcje to dla firmy prawdziwa maszynka do robienia pieniędzy.
Nie wszystkie produkty świeciły jednakowo jasno. Sprzedaż komputerów Mac wzrosła o prawie 13%, do 8,7 miliarda dolarów (32,1 mld zł). Z kolei iPad z wynikiem 6,95 miliarda dolarów (22,7 mld zł) praktycznie stał w miejscu w porównaniu z rokiem ubiegłym (+0,03%). Lekki spadek zanotowała kategoria "Wearables, Home and Accessories", która obejmuje między innymi zegarki Apple Watch i słuchawki AirPods. Przychód osiągnął tu wartość 9 mld dolarów (33,2 mld zł), o 0,3% mniej niż rok wcześniej.
Chiny z lekką zadyszką
Firma Apple odnotowała wzrosty sprzedaży na większości rynków, w tym w obu Amerykach i Europie. Przychody na starym kontynencie urosły z 24,9 mld do 28,7 mld dolarów (106 mld zł). Ciekawostką jest jednak niewielki spadek w regionie Wielkich Chin – z 15 mld do 14,5 mld dolarów (53,6 mld zł). To ważny sygnał dla firmy, ponieważ jest to jeden z jej kluczowych rynków.
Ostatni kwartał zamknął dla Apple'a rekordowy rok fiskalny z łącznymi przychodami na poziomie 416 miliardów dolarów (ponad 1,5 biliona złotych)
Wkraczamy w okres świąteczny z naszą najbardziej niezwykłą ofertą produktów – powiedział Tim Cook, nawiązując do niedawnych premier, takich jak iPhone 17 czy nowe urządzenia z chipem M5. Firma nie zapomniała też o inwestorach. Zarząd Apple'a ogłosił dywidendę w wysokości 0,26 dolara na akcję (0,96 zł).
Dodatkowe szczegóły można znaleźć w raporcie finansowym Apple'a za ostatni kwartał roku fiskalnego 2025.