Apple znów to zrobił. Rekordowe wyniki i góra pieniędzy

Kolejny rekordowy kwartał

Apple ogłosił wyniki finansowe za czwarty kwartał roku fiskalnego 2025, który zakończył się 27 września. Odpowiada to mniej więcej trzeciemu kwartałowi roku kalendarzowego. Firma z Cupertino osiągnęła w tym czasie przychód w wysokości 102,5 miliarda dolarów (378,2 mld zł). To o 8% więcej w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Kwartalny zysk netto wyniósł 27,5 miliarda dolarów (101,5 mld zł). W tym przypadku wzrost rok do roku przekracza 86%.

Z dumą ogłaszamy rekordowe przychody w kwartale wrześniowym, w tym rekordowe przychody z iPhone'a i absolutnie rekordowe w historii dla usług. powiedział Tim Cook, CEO Apple'a

iPhone i Usługi to żyła złota

Głównymi motorami napędowymi wzrostu były iPhone i usługi. Sprzedaż smartfonów Apple'a przyniosła firmie 49 miliardów dolarów (181 mld zł), co jest rekordowym wynikiem dla tego kwartału. Wzrost rok do roku wyniósł "skromne" 6%. Jeszcze lepiej poradziły sobie Usługi, które wygenerowały historycznie wysoki przychód na poziomie 28,75 miliarda dolarów (106,1 mld zł), o 15% więcej niż rok wcześniej. To pokazuje, że App Store, Apple Music, iCloud i inne subskrypcje to dla firmy prawdziwa maszynka do robienia pieniędzy.

Nie wszystkie produkty świeciły jednakowo jasno. Sprzedaż komputerów Mac wzrosła o prawie 13%, do 8,7 miliarda dolarów (32,1 mld zł). Z kolei iPad z wynikiem 6,95 miliarda dolarów (22,7 mld zł) praktycznie stał w miejscu w porównaniu z rokiem ubiegłym (+0,03%). Lekki spadek zanotowała kategoria "Wearables, Home and Accessories", która obejmuje między innymi zegarki Apple Watch i słuchawki AirPods. Przychód osiągnął tu wartość 9 mld dolarów (33,2 mld zł), o 0,3% mniej niż rok wcześniej.

Chiny z lekką zadyszką

Firma Apple odnotowała wzrosty sprzedaży na większości rynków, w tym w obu Amerykach i Europie. Przychody na starym kontynencie urosły z 24,9 mld do 28,7 mld dolarów (106 mld zł). Ciekawostką jest jednak niewielki spadek w regionie Wielkich Chin – z 15 mld do 14,5 mld dolarów (53,6 mld zł). To ważny sygnał dla firmy, ponieważ jest to jeden z jej kluczowych rynków.

Ostatni kwartał zamknął dla Apple'a rekordowy rok fiskalny z łącznymi przychodami na poziomie 416 miliardów dolarów (ponad 1,5 biliona złotych)

Wkraczamy w okres świąteczny z naszą najbardziej niezwykłą ofertą produktów – powiedział Tim Cook, nawiązując do niedawnych premier, takich jak iPhone 17 czy nowe urządzenia z chipem M5. Firma nie zapomniała też o inwestorach. Zarząd Apple'a ogłosił dywidendę w wysokości 0,26 dolara na akcję (0,96 zł).