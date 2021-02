Roaming UE: Komisja Europejska chce o 10 lat przedłużyć aktualne przepisy

Komisja Europejska przedstawiła propozycję nowego rozporządzenia w sprawie roamingu, które o 10 lat przedłuża obecnie obowiązujące przepisy oraz nieco rozszerza ich zakres.

Komisja Europejska zaproponowała dzisiaj nowe rozporządzenie w sprawie roamingu, aby podczas podróży po UE obywatele mogli z niego korzystać bez dodatkowych opłat. W czasach, gdy podróże inne niż niezbędne nie są zalecane, jest to ważne działanie z myślą o lepszej przyszłości. Nowe rozporządzenie przedłuży o kolejne 10 lat obowiązywanie obecnych przepisów, które mają wygasnąć w 2022 roku. Dzięki niemu podróżni będą mogli również korzystać z lepszych usług roamingowych. Konsumentom będzie na przykład przysługiwać taka sama jakość i prędkość połączenia z siecią komórkową za granicą jak w kraju zamieszkania, o ile dostępne są odpowiednie sieci. Nowe przepisy zapewnią również skuteczny dostęp do służb ratunkowych, w tym lepszą informację o alternatywnych środkach dla osób z niepełnosprawnością, a także sprawią, że konsumenci będą lepiej zorientowani co do ewentualnych opłat za korzystanie z usług o wartości dodanej w roamingu.

Zobacz: Roaming w czasach Brexitu. UKE będzie monitorował operatorów

Zobacz: Play na kartę: 23 marca ruszy „Promocja dla Wielkiej Brytanii”

Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej, powiedziała:

Gdziekolwiek się znajdziemy na terenie Europy, możemy skontaktować się z bliskimi, załatwiać interesy i relacjonować nasze podróże, nie obawiając się wysokich rachunków. Zniesienie opłat roamingowych jest doskonałym przykładem tego, w jaki sposób UE pomaga milionom obywateli utrzymywać wzajemne kontakty i przyczynia się do poprawy ich życia. Nowe przepisy pozwolą na uniknięcie dodatkowych opłat za roaming i dalszą poprawę jego jakości.

– powiedziała Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza KE ds. Europy na miarę ery cyfrowej

Miliony Europejczyków korzystają z roamingu w całej UE bez dodatkowych opłat. Jest to ugruntowana podstawa jednolitego rynku, w zakresie której odniesiono sukces. W cyfrowej dekadzie Europy wszyscy muszą mieć dostęp do najlepszej jakości sieci połączeń, jak we własnym kraju, niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Dziś potwierdzamy to zobowiązanie wobec naszych obywateli. Jednocześnie podejmujemy działania na rzecz wspierania inwestycji w odpowiednią infrastrukturę.

– dodał Thierry Breton, komisarz ds. rynku wewnętrznego

Korzystanie z telefonu za granicą tak jak w kraju

Według nowego badania Eurobarometr, połowa Europejczyków posiadających telefon komórkowy podróżowała w ciągu ostatnich dwóch lat do innego kraju UE. Dzięki obecnemu rozporządzeniu w sprawie roamingu, od 15 czerwca 2017 roku zniesiono unijne opłaty roamingowe i od tego czasu prawie 170 mln obywateli rozmawia w roamingu bez dodatkowych opłat i korzysta z możliwości, jakie wynikają z ciągłego połączenia z siecią podczas podróży na jednolitym rynku. Latem 2019 roku korzystanie z transmisji danych w roamingu wzrosło 17 razy w porównaniu z latem 2016 roku, zanim zniesiono opłaty roamingowe.

Szybki i masowy wzrost ruchu w roamingu od czerwca 2017 roku pokazuje, że zniesienie opłat roamingowych uwolniło w 27 państwach członkowskich UE oraz w Islandii, Liechtensteinie i Norwegii niewykorzystany popyt na usługi mobilnej transmisji danych wśród podróżnych. Obecne przepisy wygasną 30 czerwca 2022 roku, natomiast warunki na rynku telefonii komórkowej nadal sprzyjają zrównoważonej zasadzie korzystania z telefonu za granicą tak jak w kraju dla wszystkich przedsiębiorstw i konsumentów podróżujących po Europie. Dlatego też ważne jest ich przedłużenie.

Taka sama jakość usług w kraju i za granicą

Zgodnie z najnowszymi danymi Eurobarometru, 33% osób, które podróżowały w UE poza granice swojego kraju mówiło, że oferowano im tam mniejszą prędkość Internetu mobilnego niż ta, jaką mają zazwyczaj, a 28% – że standard sieci był niższy niż w ich kraju (np. 3G zamiast 4G). Proponowane nowe przepisy mają na celu zapewnienie obywatelom i przedsiębiorstwom takiej samej jakości usług, jaką mają w we własnym kraju. Oznacza to, że jeżeli w ramach abonamentu korzystają z prędkości 4G czy – w coraz większym stopniu – 5G, to wszędzie tam, gdzie sieci te są dostępne, nie powinni mieć w roamingu niższych prędkości sieciowych.

Jeżeli chodzi o usługi 5G, konsumenci będą musieli wiedzieć, że mogą korzystać z określonych aplikacji i usług w roamingu. Operatorzy w państwie odwiedzanym powinni ponadto, na uzasadniony wniosek o udzielenie hurtowego dostępu do usług roamingu, zapewnić dostęp do wszystkich technologii sieciowych i do sieci wszystkich generacji.

Skuteczny dostęp do służb ratunkowych za granicą

Celem proponowanego rozporządzenia jest zapewnienie klientom korzystającym z roamingu łatwego i bezpłatnego dostępu do służb ratunkowych oraz korzystania z lokalizacji osoby wykonującej połączenie, w tym za pomocą środków innych niż połączenia głosowe, takich jak SMS-y lub aplikacje ratunkowe. Podróżni powinni być ponadto informowani o sposobach skontaktowania się w odwiedzanym kraju UE ze służbami ratunkowymi, w tym o sposobach przewidzianych dla osób z niepełnosprawnością.

Zapobieganie niespodziewanie wysokim kosztom i rachunkom

Podczas korzystania z roamingu, podróżni powinni móc bezpiecznie łączyć się z numerami dającymi dostęp do usług o wartości dodanej, takimi jak punkty pomocy technicznej, obsługa klienta linii lotniczych lub zakładów ubezpieczeń, a nawet bezpłatnymi numerami telefonicznymi, z którymi wiążą się czasami nieoczekiwane opłaty roamingowe. Nowe przepisy dotyczące roamingu wymagają, aby operatorzy udzielali konsumentom wystarczających informacji na temat zwiększonych kosztów, jakie mogą powstać w roamingu w związku z korzystaniem z usług o wartości dodanej.

Zrównoważony charakter roamingu dla operatorów

Nowe przepisy zapewnią, że roaming bez dodatkowych opłat i większe korzyści dla konsumentów będą miały również zrównoważony charakter w przypadku operatorów. Przepisy przewidują dalsze obniżki hurtowych cen roamingu, czyli cen nakładanych wzajemnie przez operatorów za korzystanie z ich sieci przez podróżującego za granicę klienta. Pułapy cenowe między operatorami ustala się na poziomie, który umożliwia operatorom odzyskanie kosztów świadczenia usług roamingu. Poziom ten gwarantuje jednocześnie zachęty do inwestowania w sieci i zapobiega zakłóceniom konkurencji krajowej na rynkach odwiedzanych krajów.

Zobacz: „PGR telekomunikacyjny” i inne pomysły w ustawie o KSC opóźniają budowę 5G oraz rozwój usług telekomów

Zobacz: Czy grozi nam wyłączenie Internetu? Nowelizacja ustawy budzi mnóstwo obaw

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Komisja Europejska