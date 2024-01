Telekomunikacja w Polsce oczami konsumentów – raport UKE za 2023 rok

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował raport prezentujący wyniki badania konsumenckiego klientów indywidualnych, przeprowadzonego w 2023 roku. Wzięła w nim udział reprezentatywna grupa 1802 respondentów w wieku 15+.

Telefonia komórkowa

Z raportu UKE "Funkcjonowanie rynku telekomunikacyjnego, część indywidualna" za 2023 rok wynika, że najpopularniejszą usługą w Polsce jest telefon komórkowy, z którego korzysta 97% respondentów. Z kolei aż 79% badanych używa Internetu w telefonie. Odsetek ten wyraźnie maleje wraz z wiekiem i w grupie osób 60+ wynosi już tylko 42%.

79% pytanych zna wielkość swojego pakietu internetowego w telefonie w ramach umowy, a 86% korzysta z Internetu w ramach pakietu w abonamencie. A w jakim celu korzystamy z Internetu w telefonie? Przede wszystkim chodzi o wyszukiwanie informacji (80%). W czołówce są również:

poczta elektroniczna (75%),

komunikatory internetowe (71%),

bankowość internetowa (69%),

media społecznościowe (67%),

przeglądanie stron internetowych (63%).

Jeśli o komunikatory internetowe chodzi, to według 32% respondentów stanowią one konkurencję dla połączeń głosowych, a według 29% – dla SMS-ów. Najpopularniejszymi komunikatorami w Polsce w 2023 roku były Messenger (85%), WhatsApp (72%) oraz Skype (11%). Zalety komunikatorów to brak opłat (75%), jakość i stabilność połączenia (57%) oraz dodatkowe funkcje (31%). Jeśli chodzi o telefony komórkowe, to zdecydowanie najczęściej używamy ich do połączeń głosowych (64%).

Warto zwrócić uwagę na to, że aż 84% badanych dobrze oceniło cenę usług telefonii komórkowej, w tym 32% zdecydowanie dobrze. 91% dobrze ocenia jakość połączeń i niezawodność (48% zdecydowanie dobrze), a 94% dobrze ocenia dostępność usług (48% zdecydowanie dobrze).

Jeśli wyjeżdżamy do innych krajów, do czego przyznało się 20% badanych, najczęściej w ramach roamingu korzystamy z odbierania połączeń przychodzących (80%), odbierania SMS-ów (78%) lub ich wysyłania (73%). 72% badanych wykonuje połączenia wychodzące, a 37% korzysta z Internetu.

Telefonie stacjonarna

Z telefonu stacjonarnego korzystało w 2023 roku zaledwie 7% badanych. Trend w tym przypadku jest odwrotny niż w przypadku telefonów komórkowych, ponieważ największą popularnością telefon stacjonarny cieszy się wśród osób starszych i słabiej wykształconych. A korzystamy z nich przede wszystkim z przyzwyczajenia (60%).

Dostęp do Internetu

Z raportu UKE wynika, że 74% mieszkańców Polski w wieku 15+ korzysta z Internetu. Taki sam jest również odsetek osób, które mają dostęp do Internetu stacjonarnego. W przypadku respondentów, którzy zadeklarowali, że nie korzystają z usługi Internetu, zapytano ich również o powód takiego stanu rzeczy. 62% odpowiedziało, że Internet nie jest im potrzebny, a połowa (50%) nie umie z niego korzystać.

27% badanych korzysta z Internetu o prędkości z zakresu od 100 do 299 Mb/s, a 26% dysponuje łączem o prędkości od 300 do 599 Mb/s. Z Internetu o szybkości ponad 1 Gb/s korzysta 5% respondentów, a 4% badanych nie jest w stanie tego określić. Główne czynniki wyboru prędkości Internetu to brak potrzeby korzystania z szybszej opcji (48%) oraz korzystna cena za wybraną prędkość (47%).

A ile płacimy za Internet? Średnia dla Internetu stacjonarnego wynosi 67,40 zł miesięcznie, a dla Internetu mobilnego – 46,30 zł miesięcznie. Dla ponad 90% cena, jaką płacimy za Internet, jest przystępna.

Jeśli chodzi o usługi internetowe, z których korzystamy najczęściej, są to:

poczta elektroniczna (84%),

wyszukiwanie informacji (80%),

bankowość internetowa (76%),

komunikatory internetowe (71%),

media społecznościowe (68%),

przeglądanie stron internetowych (67%),

zakupy w Internecie (55%),

gazety lub wiadomości internetowe (49%),

usługi aplikacyjne (47%),

telewizja/filmy, telewizja na żądanie (36%),

sprawy urzędowe (34%).

Inne informacje

Z pojęciem usługi OTT (Over the Top) spotkało się 32% respondentów, choć wielu z nich rozpoznaje dostawców tych usług, takich jak: Messenger (94% znajomości), WhatsApp (88%), Skype (53%), usług streamingu wideo – Netflix (79%), HBO Max (55%), Disney+ (49%), oraz muzyki – Spotify (50%), Tidal (39%). Pakiet usług posiada 48% badanych. 63% ma pakiet 3 usług, rzadziej 4 (20%), czy 2 (15%). Najczęściej w pakiecie kupowana jest telewizja, Internet stacjonarny, telefonia komórkowa i Internet mobilny.

78% badanych spotkało się z pojęciem sieć 5G. Nadal duża część z nich (52%) uważa, że pole elektromagnetyczne może mieć negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Z pojęciem sztucznej inteligencji spotkało się 70% badanych, a 21% z nich korzystało choć raz z narzędzi sztucznej inteligencji, na przykład czatu GPT.

27% ankietowanych spotkało się z ideą Internetu rzeczy. Największe korzyści płynące z IoT, jakie postrzegają konsumenci, to przede wszystkim możliwość monitorowania stanu zdrowia (62%), korzystanie z aplikacji i powiadomień dotyczących zagrożeń (52%), łatwiejsze zarządzanie urządzeniami domowym (48%) oraz łatwiejszy dostęp do danych (41%).

Większość badanych zna i stosuje zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z Internetu. 76% respondentów korzysta z programów antywirusowych, aby zabezpieczyć prywatny komputer/laptop przed zagrożeniami w sieci, choć przypadku smartfonów wskaźnik ten jest nieco niższy i wynosi 62%. 57% badanych korzystających z Internetu potrafi sprawdzić, czy korzysta z bezpiecznego połączenia z Internetem.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w raporcie z badania konsumenckiego klientów indywidualnych, przeprowadzonego w 2023 roku.

