Cyfrowy paradoks: Polacy boją się o swoje dane, ale chętnie się nimi dzielą

Najświeższe badania EY Future Consumer Index rzucają światło na paradoksalne podejście Polaków do ochrony danych osobowych. Z jednej strony obawy przed kradzieżą danych są u nas jednymi z najwyższych w Europie. Z drugiej – Polacy chętnie dzielą się swoimi informacjami w zamian za personalizowane oferty, bijąc pod tym względem globalne rekordy.

Strach przed kradzieżą danych – rosnący problem

Aż 64% polskich konsumentów wyraża obawy przed kradzieżą swoich danych cyfrowych – to wzrost o 15 punktów procentowych w ciągu roku. Polska znajduje się w czołówce krajów Europy pod względem poziomu niepokoju w tej kwestii, zaraz po Włoszech (70%). Dla porównania, w krajach takich jak Holandia (37%), Niemcy (46%) czy Wielka Brytania (56%), ten wskaźnik jest znacznie niższy. Dla porównania, wskaźnik ten w Japonii wynosi 70%, a w RPA aż 87%. Średnia dla świata to 61% (rok wcześniej było 55%).

Rosnące obawy Polaków potwierdzają także inne wyniki badania:

58% respondentów boi się zainfekowania urządzeń wirusami (wzrost z 43% w ciągu roku),

47% obawia się niechcianych połączeń telefonicznych i wiadomości (wcześniej 36%),

53% martwi się atakami hakerskimi na firmy, którym udostępniają dane.

Polacy rekordowo chętni do udostępniania danych

Pomimo wysokiego poziomu niepokoju, aż 62% Polaków deklaruje gotowość do udostępniania danych osobowych – w tym tych pozwalających na ich identyfikację – w zamian za personalizowane oferty od marek, z którymi mieli wcześniej kontakt. To wynik aż o 34 punkty procentowe wyższy od globalnej średniej, wynoszącej 28%. Co więcej, w ciągu ostatniego roku wskaźnik ten w Polsce wzrósł o 8 punktów procentowych.

Bardzo cieszy, że działania zwiększające społeczną świadomość na temat cyfrowych zagrożeń realizowane przez organy administracji publicznej i podmioty komercyjne przynoszą korzyść. Póki co jednak przekłada się to przede wszystkim na zwiększoną czujność przed mailami o uzyskanym spadku czy telefonie od wnuczka. Kolejnym krokiem jest zrozumienie, że ostrożność należy zachowywać zawsze. Rozwój sztucznej inteligencji sprawia bowiem, że informacje którymi konsumenci dzielą się w sieci mogą być wykorzystane do tworzenia deep-faków i realizacji ataków hakerskich nie tylko na najbliższe im osoby, ale również na ich firmę.

– powiedział Piotr Ciepiela, Partner EY, Lider obszaru cyberbezpieczeństwa w regionie EMEIA

Zaufanie kontra bezpieczeństwo

Wielu Polaków deklaruje, że będzie uważniej wybierać marki, którym udostępniają dane – taką opinię wyraziło 67% respondentów. Jednak poziom zaufania do zabezpieczeń firm w Polsce jest niższy niż w innych krajach Unii Europejskiej. Aż 47% Polaków obawia się nieuprawnionego wykorzystania ich danych przez firmy, co przewyższa wyniki w Niemczech (40%) czy Francji (45%), choć jest niższe niż w Wielkiej Brytanii (50%).

Europejscy konsumenci na tle innych regionów świata wyrażają umiarkowany spokój dotyczący zabezpieczeń stosowanych przez firmy, którym udostępniają informacje. Wynika to z rygorystycznych regulacji dotyczących zarówno ochrony danych osobowych jak również cyberbezpieczeństwa, które obowiązują na terenie Unii Europejskiej. W najbliższym czasie, w wyniku wprowadzenia Dyrektywy NIS2 te obowiązki zostaną jeszcze bardziej zaostrzone. Prace nad ich implementacją trwają również w Polsce. Obserwowany w naszym kraju większy poziom niepokoju to sygnał, że wciąż istnieje duża potrzeba do budowania działań edukacyjnych zwiększających wiedzę w obszarze cyfrowej prewencji.

– podsumowała Justyna Wilczyńska-Baraniak, Partnerka EY, Liderka Zespołu Prawa Własności Intelektualnej, Technologii i Danych Osobowych

Badanie EY Future Consumer Index śledzi zmieniające się nastroje i zachowania konsumentów w różnych horyzontach czasowych i na różnych rynkach globalnych, identyfikując pojawiające się nowe segmenty konsumenckie. W 14. edycji badania, która została przeprowadzona na przełomie 1 i 2 kwartału 2024 roku, wzięło udział ponad 23 tys. konsumentów z obu Ameryk, Europy, Azji, Afryki, Australii i Oceanii. W przypadku Polski było to 1 tys. respondentów w wieku 18-65 lat.

Źródło zdjęć: Shutterstock, materiały prasowe

Źródło tekstu: materiały prasowe