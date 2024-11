Orange OpenTech 2024: AI, łączność i cyberbezpieczeństwo w centrum uwagi

Dalsza część tekstu pod wideo

Orange wykorzystuje sztuczną inteligencję w ponad 150 projektach, zatrudnia 800 ekspertów i współpracuje z kluczowymi graczami w branży. Podczas Orange OpenTech firma zaprezentuje ponad 25 demonstracji opartych na AI, pokazujących jej zastosowanie w automatyzacji sieci, personalizacji usług, poprawie efektywności operacyjnej i inkluzywności.

Z entuzjazmem rozpoczynam Orange OpenTech 26 listopada. Orange OpenTech to konkretny dowód na to, że Orange jest po to, by tworzyć więcej możliwości, połączeń i inspiracji. Jednym słowem: by wnosić więcej wartości do swojego ekosystemu. To tworzenie wartości jest punktem wyjścia całego łańcucha innowacji w Orange. W obecnym kontekście, gdzie sztuczna inteligencja przeczy wszelkim przewidywaniom i czyni nasze tradycyjne ramy przestarzałymi, to właśnie poprzez pracę w otwartym ekosystemie z wszystkimi naszymi partnerami technologicznymi i telekomunikacyjnymi możemy sprostać wyzwaniom antycypacji i odpowiedzialności, które stoją przed nami.