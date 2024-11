Orange rusza z promocjami na Black Week. Sprawdź, na czym zaoszczędzisz

Orange Polska dołącza do Black Friday i Cyber Monday z własną kampanią promocyjną Black Weeks. Oferty specjalne obowiązują od 19 listopada do 2 grudnia 2024 roku i obejmują szeroki wybór smartfonów, akcesoriów i usług w atrakcyjnych cenach. Może to być doskonała okazja, by kupić taniej sprzęty i usługi, a przy okazji znaleźć prezenty pod choinkę.