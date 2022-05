Play ma 16 mln klientów, chwali się wzrostami i szykuje nowe usługi z UPC

Play podał najnowsze wyniki biznesowe osiągnięte w pierwszym kwartale 2022 r. Operator mówi o „historycznym kamieniu milowym 16 milionów klientów” i wzroście przychodów z usług. Zapowiada nową ofertę z UPC.

Play opublikował swoje dane za pierwszy kwartał 2022 roku w krótkim komunikacie prasowym, dodatkowe informacje przynosi za to raport całej grupy iliad.

Fioletowy operator podaje, że w pierwszym kwartale umocnił swoją pozycję na rynku, zwiększając liczbę klientów usług mobilnych o 6% r/r i przekraczając historyczny kamień milowy 16 milionów klientów (bez M2M).

Jest to baza klientów raportowanych, natomiast wyniki grupy iliad podają dalsze szczegóły. W pierwszym kwartale 2022 roku Play miał 12,473 mln aktywnych klientów usług mobilnych, z tego 8,565 mln to klienci abonamentowi, a 3,908 mln to użytkownicy ofert na kartę. W porównaniu do 4 kwartału 2021 roku oznacza to przyrost o 344 tysiące, z czego 302 tysiące to klienci pre-paid. Jak nietrudno się domyślić, jest to m.in. efekt dystrybucji kart SIM wśród obywateli Ukrainy (117 tysięcy aktywnych kart na koniec marca 2022). Klientów abonamentowych przybyły 43 tysiące.

Play na koniec okresu zanotował też 293 tys. klientów usług domowych (przyrost o 26 tys. w stosunku do Q42021, 81% rok do roku), co łącznie daje 12,766 mln klientów.

Pozyskanie nowych klientów przełożyło się na wzrost przychodów z usług mobilnych o 5,5%. Przychody z innych usług (głownie z tytułu interconnect, segmentu Home i spółki zależnej Play, 3S) znacząco spadły (o 21.4%) w pierwszym kwartale 2022, głównie ze względu na dwie następujące po sobie obniżki regulowanych stawek MTR. W sumie operator odnotował całkowity spadek przychodów o 1.9% rok-do-roku.

ARPU klientów usług mobilnych w Q1 2022 odnotowało wzrost o 2.4%.

Play podaje też, że zakończenie procesu przejęcia UPC otwiera drogę do zaoferowania klientom w Polsce wyższej jakości i wartości dzięki połączeniu „najlepszych w swojej klasie usług mobilnych, stacjonarnych i telewizyjnych”. Co to w praktyce ma oznaczać, przekonamy się już wkrótce – 25 maja Play przeprowadzi pierwszą wspólną konferencję z UPC. Wtedy też należy spodziewać się nowej, konwergentnej usługi połączonych operatorów.

Najważniejsze dane Play za 1 kwartał 2022 r.:

całkowita baza raportowanych klientów mobilnych (z wyłączeniem M2M) (+6% r/r) osiągnęła poziom 16,09 mln ,

, liczba aktywnych klientów mobilnych (+5% r/r) wyniosła 12,473 mln ,

, wzrost (+81% r/r) liczby abonentów usług dla domu (Play NOW TV i FBB) do 293 tys. ,

, wzrost przychodów z usług mobilnych (+5,5% r/r) do 1,05 mld zł , przy całkowitych przychodach ogółem na poziomie 1,77 mld zł ,

, przy całkowitych przychodach ogółem na poziomie , wskaźnik EBITDAaL wyniósł 838 mln zł ,

, dalsza rozbudowa sieci – w skali roku przybyło 959 stacji bazowych, co zwiększyło ich liczbę do 9866.

W kwietniu Play uruchomił kolejne 50 stacji, co daje wynik 9916, a operator już mówi o przekroczeniu liczby 10 tysięcy.

W pierwszym kwartale 2022 Play kontynuował rozbudowę sieci 5G w częstotliwość 2100 MHz i model dynamicznego współdzielenia częstotliwości. Na koniec marca 2022 r. 3226 stacji bazowych w 16 województwach działało w tym standardzie 5G, co stanowiło pokrycie 41% populacji.

