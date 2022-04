Play i UPC Polska: przejęcie sfinalizowane. Co dalej?

Operator sieci Play sfinalizował transakcję nabycia 100% udziałów Liberty Global w UPC Polska za kwotę 7 mld zł. Jak przyszłość czeka markę przejętą przez Fioletowych?

Spółka P4, operator sieci Play, poinformowała, że w dniu 1 kwietnia 2022 r., doszło do sfinalizowania kupna od Liberty Global 100% udziałów w UPC Polska za 7 mld złotych. Tym samym ostatecznie dokonało się przejęcie telewizyjno-internetowego operatora, które po raz pierwszy ogłoszone zostało we wrześniu 2021 roku. Od tego czasu trwały działania zmierzające do zamknięcia transakcji.

Co teraz czeka UPC Polska?

Czy UPC Polska zniknie jako marka i zostanie wchłonięta do Play? Takie pytanie często pojawiało się przed zapowiedziami kwietniowego sfinalizowania transakcji. W komunikacie operatora pojawiła się tylko ogólnikowa zapowiedź, że:

Play i UPC Polska połączą swoje najlepsze usługi mobilne, stacjonarne i telewizyjne, aby zaoferować klientom jeszcze wyższą jakość i wartość.

Oraz:

Play i UPC łączą dzisiaj siły z ambicją zdefiniowania nowych standardów usług telekomunikacyjnych w Polsce.

Niewiele z tego wynika, ale wiadomo, że P4 zamierza, przynajmniej na razie, utrzymać markę UPC na naszym rynku i w najbliższym czasie nie jest planowane jej włączenie czy rebranding do Play. Jean Marc Harion, prezes P4, wyjaśniał na ostatniej konferencji wynikowej Play, że marka UPC jest dobrze znana i kojarzona wśród polskich klientów, więc jej likwidacja nie byłaby dobrym posunięcie. UPC ma też pasować do wizji usług, jakie będzie oferować P4 – czyli oferty konwergentnej ze szczególnym wskazaniem na szybki internet stacjonarny. Po finalizacji przejęcia UPC należy więc się spodziewać wspólnych działań obydwu marek i łączonych ofert.

Łączymy dziś największą i najnowocześniejszą sieć mobilną z najszybszym internetem światłowodowym oraz najbogatszą ofertą telewizji i rozrywki. Razem, dzięki utalentowanym i fantastycznym zespołom Play i UPC, zdefiniujemy na nowo konwergencję z korzyścią dla klienta

– przekonuje Jean Marc Harion.

Transakcja nie wymaga od dotychczasowych klientów obu operatorów żadnych działań. Umowy zawarte przez klientów pozostają w mocy i nie wymagają podpisywania aneksów.

Play ma ponad 15,7 mln raportowanych klientów mobilnych, w tym 12,4 mln aktywnych. Może się też pochwalić liczbą niemal 10 tys. stacji bazowych w całym kraju, obejmujących swoim zasięgiem prawie 100% ludności.

Z kolei UPC Polska ma ponad 1,5 mln abonentów. Jest ogólnopolskim dostawcą internetu szerokopasmowego w domu do 1 Gb/s oraz oferty cyfrowej rozrywki dostępnej w 4K i na urządzeniach mobilnych. W zasięgu sieci UPC znajduje się obecnie ponad 3,7 mln gospodarstw domowych w Polsce.

