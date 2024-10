Orange Polska po 3Q2024: większe zyski i liczba klientów

Orange Polska radzi sobie bardzo dobrze, odnotowując w trzecim kwartale 2024 roku – pomimo trudnej sytuacji na rynku – świetne wyniki. Pomarańczowemu operatorowi przybywa użytkowników światłowodu, usług mobilnych i pakietów konwergentnych. Firma dynamicznie rozwija sieć 5G i rozszerza zasięg ultraszybkiego Internetu.

Cieszą nas zwłaszcza bardzo dobre wyniki sprzedaży kluczowych usług telekomunikacyjnych - oznacza to, że nasi klienci doceniają jakość naszej sieci i oferty. Rośnie zarówno liczba klientów, jak również wartość jaką przynoszą dla firmy. Po raz pierwszy od dłuższego czasu wzrosła też liczba użytkowników usług na kartę. Wyzwaniem pozostaje sytuacja na rynku biznesowym, gdzie mamy do czynienia z bardzo silną konkurencją oraz wciąż dość niskim popytem na usługi ICT. Całościowo nasze wyniki są solidne i pozwalają potwierdzić całoroczne cele. W minionym kwartale kontynuowaliśmy inwestycje by dostarczać klientom najwyższej jakości łączność. Rozszerzyliśmy zasięg ultraszybkiego światłowodu o prędkości do 8 Gb/s - dziś można z niego korzystać już w 12 miastach w Polsce. Już ponad 2300 stacji bazowych w całym kraju oferuje naszym klientom superszybki mobilny Internet 5G o prędkości nawet ponad 1 Gb/s. Ostatni kwartał był naznaczony trudnym czasem powodzi w południowej Polsce. Nasze zespoły pracowały z wyjątkowym zaangażowaniem by wspierać naszych klientów, zapewnić ciągłość usług na terenach dotkniętych powodzią tak jak tylko było to możliwe, a także by jak najszybciej przywrócić łączność tam, gdzie została ona przerwana. To bardzo ważne, że rozpoczął się długo oczekiwany i bardzo opóźniony proces rozdysponowania częstotliwości 700 MHz. To pasmo umożliwi zapewnienie zasięgu 5G o wysokiej jakości także poza miastami, w oparciu o bezpieczną i odporną infrastrukturę. Jednak, w naszej opinii, proponowane ceny wywoławcze częstotliwości są bardzo wysokie, w porównaniu z innymi europejskimi krajami, mając też na względzie ogromne potrzeby inwestycyjne i niskie ceny usług w Polsce. Ostateczne warunki aukcji będą kluczowe dla tempa rozwoju infrastruktury 5G.

– powiedziała Liudmila Climoc, prezes Orange Polska

Bardzo dobre wyniki komercyjne

Orange Polska zakończył trzeci kwartał tego roku mając 9,129 mln użytkowników mobilnych abonamentowych usług głosowych, o 68. tys więcej niż 3 miesiące wcześniej. To również o 2,7% więcej niż na koniec 3Q2023. Liczba przedpłaconych kart SIM osiągnęła w raportowanym okresie 4,371 mln, o 5,0% mniej niż rok wcześniej, ale jednocześnie o 13 tys. więcej niż na koniec czerwca 2024 roku.

Z Orange Światłowodu korzysta już 1,495 mln użytkowników. W tym przypadku wzrost w ujęciu rocznym sięga 15%. Przez ostatnie trzy miesiące przybyło 45 tys. klientów pomarańczowego światłowodu. Stabilnie rośnie również liczba gospodarstw domowych korzystających z konwergentnych pakietów usług. Na koniec września 2024 roku było ich 1,755 mln, o 5,2% więcej niż rok wcześniej. W czasie trzeciego kwartału przybyło ich 17 tys.

We wszystkich kluczowych ofertach w dobrym tempie rośnie ARPO, czyli średni przychód na jedną ofertę. Szczegóły poniżej.

Solidne wyniki finansowe

W trzecim kwartale 2024 roku przychody z kluczowych usług telekomunikacyjnych Orange Polska wzrosły o 6,1% rok do roku, czyli o więcej niż w poprzednich kwartałach. Wynikały one z konsekwentnej realizacji strategii komercyjnej. Wzrosły również przychody z usług IT&IS, o 8% rok do roku, co było głównie efektem zapotrzebowania na kampanie SMS-owe, podczas gdy popyt na usługi ICT jest wciąż słaby. Z drugiej strony, przychody ze sprzedaży sprzętu były niższe o 7% rok do roku: pomimo dobrych wyników pod względem liczby sprzedanych urządzeń, ich średnia cena była niższa. Kolejny kwartał spadek notowały także przychody z odsprzedaży energii.

Łączne przychody Orange Polska wyniosły w trzecim kwartale 3,105 mld zł. To o 0,3% mnie niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

Bardzo dobre wyniki z kluczowych usług telekomunikacyjnych były głównym czynnikiem wpływającym na generowanie marży, kluczowej dla wzrostu EBITDAaL. W trzecim kwartale przekroczył on 3,1% rok do roku. Jak informuje Orange, wynik ten jest cały czas mocno obciążony negatywnym wpływem zeszłorocznej inflacji na koszty firmy.

Osiągnięte do tej pory wyniki pozwalają potwierdzić całoroczne prognozy na rok 2024.

