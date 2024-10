Orange ma nowe stacje bazowe. Tyle uruchomił w trzy miesiące

Orange podał najnowsze dane o rozbudowie swojej sieci. W trzecim kwartale, od lipca do końca września w pomarańczowej sieci przybyło 40 stacji bazowych. Wszystkie pozwalają skorzystać z LTE, a cześć z nich – z 5G.

Dzięki 40 nowym obiektom uruchomionym przez Orange w trzecim kwartale 2024 r. klienci sieci pod koniec września mogli korzystać łącznie z 12 474 stacji bazowych w całej Polsce.

Tylko jedna nowa stacja działa w 5G w paśmie C

Najwięcej, bo 9 stacji Orange uruchomił w województwie mazowieckim. Na drugim miejscu znalazły się ex aequo województwo warmińsko-mazurskie i dolnośląskie. W obu województwach przybyły po 4 nowe stacje bazowe.

Każda z 40 nowych stacji pracuje w technologii LTE, jednak konfiguracje pasm różnią się w zależności od lokalizacji. Jednocześnie 32 stacje spośród nowych przekazują sygnał sieci 5G, ale tylko jedna w paśmie C. Pozostałe wykorzystują technologię współdzielenia pasma DSS na częstotliwości 2100 MHz.

Orange pochwalił się także, że jedna z uruchomionych instalacji obsługuje tunel drogi ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku. Znajduje się on pomiędzy miejscowościami Sady Górne, Stare i Nowe Bogaczowice i ma długość prawie 2300 m. Jest to najdłuższy tunel pozamiejski w Polsce. Instalacja zapewnia zasięg sieci 3G oraz LTE.

We wpisie na firmowym blogu operator zwrócił także uwagę na kwestię tego, jak gęsto stawiane są stacje. Średnio jest to co 2,2 – 2,4 kilometra, ale uśrednienie może być nieco mylące.

To, jak blisko siebie ustawiamy stacje, zależy przede wszystkim od potrzeb sieciowych i gęstości zaludnienia. W mieście stacje ustawiane są kilkaset metrów, na terenach niezurbanizowanych co kilka kilometrów

– tłumaczy Kinga Gora z Orange.

Najbardziej oddalona od innych stacja znajduje się przy granicy ze Słowacją w miejscowości Grab w powiecie jasielskim. Od najbliższej stacji dzieli ją aż 12,7 kilometra. Trzeba jednak pamiętać, że tereny górskie ze względu na rzeźbę terenu rządzą się swoimi prawami, a taka odległość nie wynika z zaniedbań operatora. W całej sieci Orange ma 21 stacji, które oddalone są od najbliższej stacji o więcej niż 10 km.

