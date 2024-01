Speedtest Global Index, czyli Internet w Polsce na tle świata

Według raportu Speedtest Global Index za grudzień 2023 roku, Polska znalazła się na 62. miejscu w kategorii mobilnej oraz 28. lokatę w kategorii stacjonarnej. Poznaliśmy też podsumowanie 4Q2023 w polskim Internecie.

Internet mobilny

Internet na świecie jest coraz szybszy (przynajmniej jeśli chodzi o pobieranie danych), co pokazują kolejne raporty z cyklu Speedtest Global Index, przygotowywane przez firmę Ookla (Speedtest.net). W grudniu 2023 roku Mediana (wartość środkowa) dla pobierania danych wyniosła 49,25 Mb/s (+0,64 Mb/s miesiąc do miesiąca), a dla wysyłania 11,07 Mb/s (bez zmian). Nie zmienił się również ping, pozostając na poziomie 27 ms. Z najszybszego Internetu mobilnego na świecie mogli korzystać mieszkańcy takich państw, jak Zjednoczone Emiraty Arabskie (303,21 Mb/s), Katar (244,44 Mb/s) i Kuwejt (183,83 Mb/s). Najszybszy Internet mobilny w Europie był w Danii (152,42 Mb/s), która zajęła 5. miejsce w ogólnoświatowym zestawieniu.

Polska zajęła w tym rankingu 62. miejsce (spadek o 1 miejsce od listopada 2023 roku i aż o 10 od września 2023) z pobieraniem danych na poziomie 41,66 Mb/s oraz ich wysyłaniem z prędkością 9,46 Mb/s. W czwartym kwartale 2023 roku z najszybszego Internetu mobilnego ponownie korzystali klienci T-Mobile (49,10 Mb/s), a najwolniej było znowu w Play (35,36 Mb/s).

Operator Pobieranie danych (mediana) Multi-Serwer Latency (mediana) Wynik spójności* T-Mobile 49,10 Mb/s 43 ms 88,4% Plus 46,76 Mb/s 43 ms 79,4% Orange 41,08 Mb/s 43 ms 86,0% Play 35,36 Mb/s 44 ms 81,1%

*) Procent wyników z pobieraniem danych z szybkością co najmniej 5 Mb/s i ich wysyłaniem z prędkością co najmniej 1 Mb/s.

Miastem z najszybszym Internetem mobilnym w Polsce (wśród tych największych) pozostała Łódź (46,53 Mb/s). Kolejne miejsca podium zajęły Poznań (45,27 Mb/s) oraz Kraków (44,29 Mb/s). TOP3 było identyczne, jak kwartał wcześniej.

Miasto Pobieranie danych (mediana) Wysyłanie danych (mediana) Multi-Serwer Latency (mediana) Łódź 46,53 Mb/s 12,12 Mb/s 40 ms Poznań 45,27 Mb/s 11,33 Mb/s 41 ms Kraków 44,29 Mb/s 11,29 Mb/s 43 ms Warszawa 42,99 Mb/s 12,33 Mb/s 37 ms Wrocław 42,59 Mb/s 10,90 Mb/s 45 ms



W czwartym kwartale 2023 roku smartfonem z najszybszym Internetem mobilnym w Polsce był Samsung Galaxy S23+ (69,47 Mb/s), a najszybszym producentem pozostała firma Apple(51,90 Mb/s). Najszybszym modemem był Snapdragon X70 5G (67,87 Mb/s)

Producent Pobieranie danych (mediana) Wysyłanie danych (mediana) Multi-Serwer Latency (mediana) Apple 51,90 Mb/s 10,40 Mb/s 45 ms Samsung 44,83 Mb/s 9,90 Mb/s 42 ms Xiaomi 32,45 Mb/s 8,86 Mb/s 44 ms Motorola 32,31 Mb/s 8,18 Mb/s 44 ms Realme 30,35 Mb/s 9,97 Mb/s 43 ms

Modem Pobieranie danych (mediana) Wysyłanie danych (mediana) Multi-Serwer Latency (mediana) Qualcomm Snapdragon X70 5G 67,87 Mb/s 13,92 Mb/s 44 ms Qualcomm Snapdragon X65 5G 64,67 Mb/s 13,71 Mb/s 44 ms Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 64,52 Mb/s 14,23 Mb/s 43 ms Qualcomm Snapdragon X60 5G 59,23 Mb/s 11,37 Mb/s 45 ms Samsung Exynos 2200 57,71 Mb/s 11,65 Mb/s 42 ms



Szybkość 5G w Polsce

W Polsce w końcu rozdzielono nowe częstotliwości na potrzeby sieci 5G, ale jeszcze minie trochę czasu, zanim wpłynie to na szybkość Internetu, a być może również na to, kto zostanie liderem w tej kategorii. Póki co niespodzianek nie ma i w 4Q2023 na szczycie podium wciąż znajdował się Plus (133,34 Mb/s).

Zobacz: Prawdziwe 5G w Polsce może startować. Są decyzje rezerwacyjne

Operator Pobieranie danych (mediana) Plus 146,01 Mb/s T-Mobile 59,28 Mb/s Orange 56,56 Mb/s Play 49,32 Mb/s



Internet stacjonarny

W grudniu 2023 roku mediana szybkości Internetu stacjonarnego na świecie osiągnęła 90,93 Mb/s dla pobierania danych (+0,87 Mb/s miesiąc do miesiąca) i 41,76 Mb/s dla ich wysyłania (+0,55 Mb/s). Ping miał wartość 9 ms (bez zmian). Krajami z najszybszym Internetem stacjonarnym okazały się Singapur (270,62 Mb/s), Hongkong (266,63 Mb/s) oraz Monaco (264,97 Mb/s). Ostatni kraj jest jednocześnie najszybszy w Europie.

Polska zajęła tym razem 28. miejsce, co oznacza awans o 1 pozycję w stosunku do listopada. Mediana szybkości pobierania danych w sieciach stacjonarnych wyniosła w naszym kraju 143,80 Mb/s, przy 43,36 Mb/s dla ich wysyłania i pingu o wartości 9 ms. A najszybszym dostawcą znowu okazało się UPC, które teraz należy do Play (232,36 Mb/s). W porównaniu z 3Q2023, T-Mobile przegonił Ineę.

Operator Pobieranie danych (mediana) Multi-Server Latency (mediana) Wynik spójności* UPC 232,36 Mb/s 20 ms 89,9% Vectra 207,12 Mb/s 28 ms 89,2% T-Mobile 189,95 Mb/s 19 ms 85,8% Inea 188,13 Mb/s 17 ms 89,7% Netia 115,23 Mb/s 16 ms 78,7% Orange 112,31 Mb/s 18 ms 75,9%

*) Procent wyników z pobieraniem danych z szybkością co najmniej 25 Mb/s i ich wysyłaniem z prędkością co najmniej 3 Mb/s.

Zerknijmy jeszcze na 5 największych miast w Polsce. W czwartym kwartale 2023 roku największą szybkość pobierania osiągnięto we Wrocławiu (172,86 Mb/s). Z kolei na koniec stawki wróciła Łódź (150,84).

Miasto Pobieranie danych (mediana) Wysyłanie danych (mediana) Multi-Serwer Latency (mediana) Wrocław 172,86 Mb/s 52,88 Mb/s 22 ms Kraków 170,64 Mb/s 44,00 Mb/s 17 ms Poznań 170,37 Mb/s 63,46 Mb/s 19 ms Warszawa 153,03 Mb/s 41,34 Mb/s 13 ms Łódź 150,84 Mb/s 43,56 Mb/s 15 ms



Źródło zdjęć: dennizn / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Speedtest.net