Netflix: Squid Game powodem świetnych wyników

Netflix przedstawił swoje wyniki kwartalne. Wygląda na to, że serial Squid Game dosłownie ocalił cały kwartał. Wyniki są bardzo dobre.

W centrali Netfliksa powinien ruszyć właśnie masowy kurs języka koreańskiego. To właśnie fenomen serialu Squid Game pod koniec kwartału uratował wyniki finansowe. Korea Południowa to prawdziwa potęga w popkulturze. Jej muzyka i seriale mają wielu fanów na całym świecie. O ile najsłynniejsze zespoły K-Popu łatwo wskazać - męski BTS i żeński Red Velvet, to teraz mamy lidera w świecie K-Dram. Squid Game zadebiutował 17 kwietnia i do tej pory na Netfliksie obejrzało go 142 miliony osób. W ponad dziewięćdziesięciu krajach serial trafił do ścisłej czołówki najpopularniejszych produkcji. Smaczku dodaje fakt, że różne studia od 2009 odrzucały serial...

O ile pierwsza połowa roku nie była dla Netfliksa zbyt pomyślna, tak w ostatnim kwartale udało się pozyskać 4,4 miliona nowych użytkowników. To około 600 tysięcy więcej niż Netflix zamierzał. Wzrosły zarówno przychody, jak i zysk. W zeszłym kwartale Netflix zyskał 1,4 miliarda dolarów. W analogicznym kwartale roku poprzedniego było to 790 milionów dolarów. W tym kwartale Netflix spodziewa się jeszcze lepszych wyników. Poza Squid Game pomóc ma na przykład kolejny sezon Wiedźmina.

