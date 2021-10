Netflix: jaki film na weekend? 16 - 17 października 2021

Film na weekend? Nowy serial? Netflix ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobacz co warto obejrzeć.

Walaszek grubasie, kiedy nowy - cały Internet jest pełny tego typu dyplomatycznie postawionych pytań. Cóż, dzieła polskiego autora zdecydowanie są specyficzne. I mają dużo fanów. Jeszcze niedawno współpracował on z CDA, teraz jednak na Netfliksie pojawił się drugi sezon produkcji Bogdan Boner: Egzorcysta. Od karteli narkotykowych prosto z piekła po kuloodpornego, żądnego ziemniaków potwora. Boner powraca, aby stawić czoła zupełnie nowym przeciwnikom. Można oglądać od trzech dni.

Pamiętacie księgarza, który zakochał się w początkującej pisarce? Pierwszy sezon skończył się dla niej niezbyt dobrze. Delikatnie mówiąc. Teraz nasz morderczo zakochany główny bohater jest już mężem Love i buduje z nią rodzinę. Wiecie, dom i dziecko. Niestety, nawyki męża i żony szybko dają o sobie znać. Obsesja nigdy nie umiera. Wczoraj na platformie Netflix pojawił się trzeci sezon serialu Ty. Ma on dziesięć nowych odcinków.

Obcy niekoniecznie są mili i godni poznania. Najlepiej by było, jakbyśmy we wszechświecie byli sami. Przynajmniej wiadomo, że bezpiecznie. Do takich wniosków z pewnością dochodzą też bohaterowie kolejnego sezonu serialu Another Life. Jak w ogóle negocjować z Obcymi, którzy są w stanie zniszczyć całą planetę. Nie da się. Trzeba coś wymyślić.

Rok 1985, schyłek PRL. W warszawskiej społeczności gejowskiej zaczynają ginąć ludzie. Młody warszawski milicjant postanawia zająć się śledztwem osobiście. Podejrzewa on, że za wszystkim stoi seryjny morderca. Lubicie polskie filmy? Lubicie kryminały? Polecamy film Hiacynt.

