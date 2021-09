Najlepsze komedie na Netflix - wrzesień 2021

Lato się powoli kończy, ale to nie znaczy, że ma się pogorszyć nasz humor. Najlepiej poprawić go sobie oglądając najlepsze komedie w serwisie Netflix. Co najlepiej obejrzeć? Bardzo chętnie doradzimy. TELEPOLIS.PL zaprezentuje kolejną porcję najzabawniejszych filmów, seriali i anime.

Mieliście czasem wrażenie, że media zamiast informować o tym co prawdziwe, wolą prowadzić propagandę? Dokładnie takie samo wrażenie mieli mieszkańcy Meksyku. Tamtejsze media nachalnie promowały kandydata partii, która rządziła prawie bez przerwy ostatnie... kilkadziesiąt lat. Noblista Mario Vargas Llosa nazwał Meksyk bardzo prosto: Perfekcyjna dyktatura (La dictadura perfecta). Mroczna komedia o tym samym tytule opowiada o stacji telewizyjnej, która w zamian za dużą łapówkę zrobi z głównego bohatera najlepszego polityka w Meksyku. A to, że jest on skorumpowany i ma związki z kartelami narkotykowymi? A kogo to obchodzi? Ten film to dużo śmiechu. Takiego przez łzy.

A może jakiś cieplejszy film? Bardzo proszę. Najlepiej obejrzeć film Jaki ojciec, taka córka (Like Father). Naszą główną bohaterką jest pewna pracoholiczka, którą przed ołtarzem porzuca jej wybranek. Dziewczyna jest jednak zdeterminowana i nie zamierza rezygnować z podróży poślubnej na Karaiby. Postanawia ona zabrać tam swojego dawno niewidzianego ojca. Jest on takim samym pracoholikiem jak ona. Na miejscu okazuje się jednak, że zaczynają się naprawdę dobrze dogadywać.

Kiedyś - przerażający Yakuza. Nieśmiertelny smok, który przerażał wszystkich wrogów mafii. Potem mężczyzna tajemniczo zniknął, aż w końcu powrócił. Tym razem jest przykładnym mężem i panem domu. Tatsu z krótkiego serialu Yakuza w fartuszku. Kodeks perfekcyjnego pana domu (Gokushufudou) zdaje sobie sprawę, że bycie yakuzą i opiekunem domu wcale bardzo się nie różni. Teraz naszego bohatera czekają inne wyzwania - przygotowanie drugiego śniadania, chodzenie na zakupy, sprzątanie i...Powiedzmy, że policja jest podejrzliwa wobec ziółek, które zaczął on sobie hodować na balkonie.

