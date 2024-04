Z telefonem aż po grób. Rząd chce zmian w prawie spadkowym

Ministerstwo Sprawiedliwości idzie z duchem czasu i pracuje nad unowocześnieniem Prawa spadkowego. Jednym z przejawów tego będzie dopuszczenie testamentów w formie audiowizualnej, nagranych na przykład za pomocą smartfonu.

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych znajduje się projekt zmian w prawie spadkowym. Mają one między innymi zaostrzyć przesłanki umożliwiające sporządzenie testamentu ustnego, aby zminimalizować ryzyko fałszowania tego rodzaju testamentów.

Testament ustny będzie można sporządzić jedynie w sytuacjach, w których sporządzenie testamentu w formie pisemnej jest niemożliwe lub znacznie utrudnione z powodu wystąpienia szczególnych i nagłych okoliczności (np. nagła poważna choroba). Dodatkowo będzie musiała istnieć obawa rychłej śmierci osoby sporządzającej testament. Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości łączy te dwie przesłanki – dotychczas do sporządzenia testamentu ustnego musiała zaistnieć jedna z nich.

– czytamy w komunikacie resortu sprawiedliwości

Testament na smartfonie

Szczególnym przypadkiem testamentu ustnego jest testament audiowizualny. Ministerstwo Sprawiedliwości chce uregulować ten sposób wyrażania "ostatniej woli", czyli sporządzania ich za pomocą na przykład nagrań wideo, wykonanych choćby za pomocą smartfonu. Co istotne, taki testament będzie można bardzo łatwo przygotować, ponieważ – w odróżnieniu od "zwykłego" testamentu ustnego – nie będzie trzeba w to angażować świadków.

Jest jednak jeden haczyk, ponieważ resort sprawiedliwości chce skrócić czas ważności testamentów szczególnych, w tym testamentu ustnego audiowizualnego. Obecnie zachowują one swoją moc przez 6 miesięcy, a według nowego prawa będą to 3 miesiące. Jeszcze krócej będzie w przypadku interesującego nas najbardziej testamentu ustnego audiowizualnego, czyli na przykład zarejestrowanego na smartfonie. Ten straci ważność po upływie miesiąca.

Co jeszcze się zmieni?

Ministerstwo Sprawiedliwości chce wprowadzić też kilka innych zmian do prawa spadkowego. Chodzi między innymi o dopisanie do Kodeksu cywilnego zapisów dotyczących testamentu wojskowego (obecnie reguluje to rozporządzenie szefa MON-u) czy rozszerzenie katalogu podmiotów, które nie mogą być świadkami testamentu. Uregulowany ma zostać też problem tak zwanych podwójnych postanowień spadkowych.

Zobacz: Nietypowy wyrok Trybunału Praw Człowieka. Polska może się bać

Zobacz: mObywatel do zmiany. To decyzja Unii

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Ministerstwo Sprawiedliwości