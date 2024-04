mObywatel do zmiany. To decyzja Unii

Parlament Europejski przyjął rozporządzenie eIDAS2, które zakłada utworzenie wspólnego, europejskiego portfela cyfrowej tożsamości. Oznacza to, że mObywatel przejdzie duże zmiany.

Parlament Europejski przyjął rozporządzenie eIDAS2. Zakłada ono między innymi utworzenie wspólnego portfela cyfrowej tożsamości, który będzie działał na terenie całej Unii Europejskiej. Można go określić mianem mObywatela dla Starego Kontynentu, ale nowe przepisy oznaczają też, że nasza polska aplikacja przejdzie spore zmiany — informuje Bankier.pl.

eID, czyli europejski portfel cyfrowej tożsamości

Głównym i najważniejszym celem utworzenia eID jest uproszczenie uwierzytelniania w internecie. Co ważne, wszystkie największe platformy cyfrowe będą miały obowiązek akceptowania europejskiego portfela cyfrowej tożsamości. Ma to też ograniczyć dane, jakie przekazujemy do usługodawców i ułatwić nad nimi kontrolę.

Niemniej ważne jest też to, że eID ma działać bez wyjątku w całej Unii Europejskiej. Dzisiaj mamy mObywatela, który nie jest respektowany poza granicami naszego kraju. Portfel tożsamości cyfrowej ma to zmienić. Za jego pomocą załatwimy sprawy w Polsce, Niemczech czy też Hiszpanii. Dodatkowo pojawi się w nim kwalifikowany podpis elektroniczny, który będzie traktowany na równi z podpisem ręcznym.

Rozporządzenie eIDAS2 zakłada także możliwość dodawania do eID różnych dokumentów, np. prawa jazdy lub legitymacji, ale też wszelkiego rodzaju atrybutów. Tymi mogą być np. tytuły naukowe, licencje czy też informacje o byciu rodzicem wskazanego dziecka.

Rozporządzenie eIDAS2 zostało przyjęte pod koniec marca. W dzienniku urzędowym zostanie opublikowane w drugiej połowie kwietnia. Od tego momentu każde europejskie państwo będzie miało 12 miesięcy na wprowadzenie portfela cyfrowej tożsamości. Co również kluczowe, korzystanie z eID ma być bezpłatne i dobrowolne.

Źródło zdjęć: Kuba Kwiatkowski / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Bankier.pl