Ministerstwo Cyfryzacji podsumowało pierwsze półrocze 2020 roku w e-usługach

W pierwszym półroczu 2020 roku znacząco wzrosło zainteresowanie e-usługami, co wiąże się między innymi z trwającą obecnie sytuacją. W miesiącach styczeń - czerwiec Polacy zakładali średnio 14 tysięcy profili zaufanych, wysyłali do urzędów 2401 pism ogólnych przez Internet i zgłaszali online narodziny 359 dzieci.

Profil zaufany

– Najlepszym wyznacznikiem rosnącego zainteresowania e-usługami jest popularność profilu zaufanego (PZ), który potwierdza naszą tożsamość w Internecie, a tym samym otwiera drogę do korzystania z e-administracji. Tylko od stycznia do końca czerwca Polacy założyli 2601922 nowych profili zaufanych. To niemal pół miliona więcej niż przez cały ubiegły rok i niemal 1,4 miliona więcej niż w całym 2018 roku.

– powiedział Marek Zagórski, minister cyfryzacji

Rekordowy był kwiecień, kiedy Polacy założyli 602739 profili zaufanych (PZ). Miesiąc wcześniej, w marcu, przybyło 528351 nowych właścicieli PZ. W czerwcu do tego grona dołączyło kolejnych 427377 osób. Ostatnie pół roku trwało dokładnie 182 dni, co oznacza, że codziennie Polacy zakładali średnio 14296 nowych PZ. W sumie z profilu zaufanego korzysta dziś już 7,3 miliona Polaków.

Wysyłanie pism ogólnych, zbycie lub nabycie pojazdu

– Inna e-usługa, którą liczymy w setkach tysięcy, to pismo ogólne. Dzięki niemu możemy zainicjować w urzędzie załatwienie niemal każdej sprawy. Oczywiście bez wychodzenia z domu. Od początku stycznia do końca czerwca Polacy wysłali online do urzędów 618988 pism ogólnych.

– powiedział szef resortu cyfryzacji

Najwięcej pism ogólnych wysłano w kwietniu – 138880. 134064 pism wysłano w czerwcu, a 129292 w maju. Dziennie do skrzynek urzędów trafiało średnio 2401 takich elektronicznych pism.

Bardzo dobrze radzi też sobie jedna z najnowszych e-usług, dzięki której można zgłosić online fakt zbycia lub nabycia pojazdu. Jej ulepszona wersja została opublikowana 15 stycznia tego roku. Od tego czasu do końca czerwca skorzystano z niej 247946 razy, co oznacza średnią dzienną na poziomie 1362 zgłoszeń. Z tej e-usługi Polacy najczęściej korzystali w czerwcu – 54025 razy. W marcu używano jej 52841 razy, a w maju – 51026 razy.

Dowód osobisty, akty stanu cywilnego

W pierwszym półroczu 2020 roku 147732 osoby złożyły online wniosek o nowy dowód osobisty. W tym przypadku najlepszym miesiącem był czerwiec, kiedy z tej e-usługi skorzystało 32744 Polaków. Miesiąc wcześniej, w maju, było 31576 takich osób. Najmniej elektronicznych wniosków o dowód złożono w lutym. Wtedy zrobiły to 15634 osoby.

19469 Polaków w miesiącach styczeń -czerwiec tego roku zgłosiło online utratę dowodu osobistego, najwięcej w czerwcu – 4120.

Przez Internet można również uzyskać odpisy aktów stanu cywilnego. Przez ostatnie sześć miesięcy Polacy wnioskowali o nie 77419 razy. Najczęściej w maju – 20577 razy. W czerwcu z tej e-usługi skorzystano 18019 razy, a w kwietniu – 17 282 razy.

Zameldowanie, narodziny dziecka

Coraz chętniej również meldujemy się i wymeldowujemy online. W styczniu Polacy skorzystali z tej możliwości 6651 razy, a w kwietniu już 22438 razy. W sumie w ostatnim półroczu Polacy online meldowali się i wymeldowywali 84654 razy.

Możliwość zgłoszenia online narodzin dziecka jest również coraz bardziej popularna. W pierwszych sześciu miesiącach tego roku tą drogą zgłoszono narodziny 65444 dzieci. Najwięcej maluchów zgłoszono w kwietniu – 17231. W maju było ich 14906, a w czerwcu – 13 285. Dla porównania, w styczniu rodzice online zgłosili narodziny 4827 dzieci, a w lutym – 4024. Dzięki tej e-usłudze można bez wychodzenia z domu nie tylko zgłosić narodziny nowego członka rodziny, ale także zameldować go i zawnioskować o nadanie mu numeru PESEL.

– To tylko część z coraz większego pakietu e-usług, który oferujemy Polakom. Przez Internet można sprawdzać punkty karne, historię pojazdu, czy wnioskować o dofinansowanie w programie Mój Prąd. Każda z tych e-usług zyskała na popularności. Rosnące zainteresowanie i zaufanie Polaków do e-administracji to nie tylko potrzeba chwili. To trend, który – mamy nadzieję – zostanie z nami na stałe.

– podsumował Marek Zagórski

Źródło tekstu: Ministerstwo Cyfryzacji