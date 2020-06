Profil zaufany ma już 7 milionów Polaków. To będzie rekordowy rok

W kwietniu było 6 milionów, po dwóch miesiącach przybył kolejny i w sumie jest już siedem milinów. Tylu Polaków korzysta już z profilu zaufanego. Na pewno duży udział w popularyzacji tej usługi miała konieczność siedzenia w domu podczas pandemicznych zakazów, jednak założenie profilu będzie procentować też w przyszłości.

Według podanych dziś danych Ministerstwa Cyfryzacji profil zaufany pobił właśnie kolejny rekord popularności. Ma go już ponad 7 milionów Polaków, a dokładnie 7 034 418 osób.

Według oceny MC, mimo że nie minęła jeszcze pierwsza połowa roku, już można uznać, że będzie to rekordowy rok w historii profilu zaufanego. Od 1 stycznia 2020 r. do dziś założyło go już 2 396 294 osób. To o niemal 300 tysięcy więcej niż przez cały ubiegły rok. I ponad 1,2 miliona więcej niż w całym 2018 roku.

Aby uzmysłowić sobie rosnącą popularność profilu zaufanego, porównajmy liczbę korzystających z niego Polaków dzień do dnia - 18 czerwca 2018 r., 2019 r. i 2020 r.

Dwa lata temu, czyli 18 czerwca 2018 r. z profilu zaufanego korzystało 1 796 330 osób , czyli ponad 5 milionów mniej niż dziś.

, czyli ponad 5 milionów mniej niż dziś. Rok temu, czyli 18 czerwca 2019 r. profil zaufany miało 3 729 021 Polaków.

Polaków. Dziś, czyli 18 czerwca 2020 r. ma go 7 034 418 osób. A to oznacza, że w trakcie ostatnich 12 miesięcy przybyło niemal 3,3 miliona nowych właścicieli profilu zaufanego.

- Ostatnie miesiące to rekordowy czas w historii profilu zaufanego. To efekt nie tylko związanych z pandemią ograniczeń w działaniu urzędu, ale także wciąż rosnącego zaufania i przekonania Polaków do e-administracji – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Liczymy na to, że ta tendencja utrzyma się. Chcielibyśmy, aby każdy dorosły Polak podobnie jak ma dowód osobisty, miał także profil zaufany. Stale pracujemy nad nowymi e-usługami oraz udoskonalaniem obecnych. Polacy to dostrzegają i doceniają – dodaje szef MC.

Dzięki profilowi zaufanemu można korzystać już z kilkuset e-usług dostępnych na portalu www.GOV.pl. Liczba spraw urzędowych, które możemy załatwić online, stale się powiększa.

Profil zaufany można założyć na dwa sposoby. Najprostszy to skorzystanie z bankowości elektronicznej. w największych bankach w Polsce. Drugi – to złożenie wniosku przez internet i potwierdzenie profilu zaufanego w jednym z ponad 1500 punktów potwierdzających na terenie całego kraju. Na czas pandemii powstała także możliwość założenia tymczasowego profilu zaufanego (TPZ), ważnego przez trzy miesiące.

Źródło tekstu: Ministerstwo Cyfryzacji