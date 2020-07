Nowy system poboru opłat drogowych: geolokalizacja i płatności smartfonem

System poboru opłat drogowych viaTOLL przestanie działać pod koniec lipca 2021 roku. Zastąpi je nowe rozwiązanie, z którego będzie można korzystać za pomocą aplikacji mobilnej. Nowy system zostanie też powiązany z e-Urzędem Skarbowym budowanym w ministerstwie finansów.

Projektowany system będzie korzystał z pozycjonowania satelitarnego i nie będą konieczne inwestycje w infrastrukturę przydrożną, na przykład bramownice, służące obecnie do rejestracji przejazdów po drogach płatnych. Bramownice pozostaną, ale będą wykorzystywane w celach kontrolnych.

Nowy system poboru opłat drogowych ma być wygodniejszy dla kierowców i przewoźników. Zamiast urządzeń pokładowych służących wyłącznie do poboru opłat pozwoli na wykorzystanie w tym celu telefonów komórkowych, nawigacji satelitarnych czy urządzeń fabrycznie montowanych w pojazdach. Do opłaty elektronicznej będzie można wykorzystać smartfon z zainstalowaną aplikacją mobilną.

Aplikacja będzie darmowa, każdy użytkownik będzie mógł ją zainstalować na smartfonie lub tablecie. System będzie też powiązany z e-Urzędem Skarbowym budowanym w resorcie finansów.

W e-Urzędzie chcemy stworzyć kafelek „pobór opłat drogowych”, gdzie użytkownik dróg będzie miał dostęp do kompleksowej obsługi. Będzie mógł założyć konto, zarejestrować wszystkie swoje pojazdy i do każdego z nich przypisać urządzenie wykorzystywane do przekazywania koordynatów geolokalizacyjnych. W przestrzeni e-Urzędu Skarbowego użytkownik będzie miał także wgląd we wszystkie zrealizowane przejazdy po drogach płatnych w Polsce i informację o naliczonych opłatach i rozliczeniach.