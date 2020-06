Przed drugą turą wyborów: skorzystaj z e-usług wyborczych

12 lipca odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich. Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że osoby, które tego dnia będą poza miejscem swojego zamieszkania, mogą dopisać się do spisu wyborców w innej miejscowości. Można to zrobić przez internet.

Na początek jednak ważna informacja. Jeśli ktoś mieszka np. w Gdańsku, a 28 czerwca głosował w Rzeszowie, bo dopisał się do tamtejszego spisu, to 12 lipca również będzie wpisany do spisu w Rzeszowie. Żeby to zmienić, trzeba ponownie pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania z urzędu w mieście, w którym się glosowało, czyli w opisanym przypadku – w Rzeszowie.

By zawnioskować przez internet o dopisanie do spisu wyborców w innej miejscowości, potrzebny jest profil zaufany lub e-dowód. Dysponując nim, wystarczy wejść na stronę www.gov.pl i tam wybrać e-usługę Złóż wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Oto kolejne kroki:

Kliknij przycisk Dopisz się do spisu wyborców i zaloguj się profilem zaufanym lub e-dowodem. Wypełnij wniosek. Wskaż powód, dla którego chcesz dopisać się do spisu wyborców. Sprawdź wniosek i podpisz go elektronicznie profilem zaufanym lub e-dowodem.

Potwierdzenie złożenia wniosku przyjdzie na skrzynkę na koncie Mój GOV (www.GOV.pl) i podany we wniosku adres e-mail. Jeśli urzędnik stwierdzi we wniosku braki lub błędy, skontaktuje się z nami telefonicznie, pocztą tradycyjną, e-mailem lub przez skrzynkę na koncie Mój GOV.

Z e-usługi można skorzystać do wtorku 7 lipca o godz. 23.59. Usługa jest bezpłatna.

Wniosek online, głos korespondencyjnie

Do jutra (wtorek, 30 czerwca) do godz. 23.59 można też zgłosić online chęć głosowania korespondencyjnego. W tym celu trzeba na portalu www.GOV.pl wybrać e-usługę Zgłoś zamiar głosowania korespondencyjnego dla osób głosujących w Polsce. A później należy:

Kliknąć przycisk Zgłoś zamiar głosowania. Zalogować się profilem zaufanym lub e-dowodem. Sprawdzić swoje dane i podać dane do kontaktu z urzędem: adres e-mail, numer telefonu (można podać obie dane albo jedną). Wybrać, w jaki sposób będzie odebrany pakiet wyborczy (osobiście w urzędzie lub jako przesyłka). Sprawdzić zgłoszenie, podpisać je elektronicznie i wysłać.

Potwierdzenie wysłania zgłoszenia przyjdzie na skrzynkę na koncie Mój GOV.

W analogiczny sposób można skorzystać także z e-usługi Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców. To usługa, dzięki której na stałe zmieniane jest miejsce głosowania – nie tylko na drugą turę, ale także na wszystkie kolejne wybory. W tym przypadku jednak potrzebne będą dodatkowe dokumenty: skan lub zdjęcie dowodu osobistego i elektroniczna wersja innego dokumentu, który potwierdza miejsce stałego zamieszkania (np. umowy najmu mieszkania).

