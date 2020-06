Ministerstwo Cyfryzacji publikuje e-usługowe podsumowanie maja

W maju 2020 roku Polacy założyli prawie 360 tysięcy nowych profili zaufanych, przesłali przez Internet blisko 130 tysięcy pism ogólnych oraz prawie 4 tysiące razy zgłosili utratę dowodu osobistego - wynika z informacji opublikowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

40 maja 2020 roku 435 osób zgłosiło przez Internet utratę dowodu osobistego. To rekordowy dzień w tym zakresie. W całym ubiegłym miesiącu podobnego zgłoszenia dokonało 3981 Polaków. Tyle osób zgłosiło przez Internet, że ich dowód zniknął, zgubił się, przepadł, a tym samym go unieważniło.

Wysyłanie pism ogólnych

Jak podaje resort cyfryzacji, e-usługą miesiąca okazała się usługa "Wyślij pismo ogólne", z czego przez 31 dni maja skorzystano 129392 razy. Aby z niego skorzystać nie potrzeba pieczątek, ani teczek. Potrzeba za to dostępu do Internetu i profilu zaufanego.

– Dzięki pismu ogólnemu możemy załatwić lub przynajmniej zainicjować załatwienie niemal każdej sprawy urzędowej.

– powiedział Marek Zagórski, minister cyfryzacji

Zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu

W maju tego roku 51026 osób skorzystało z e-usługi "Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu". Z kolei ponad 31 tysięcy Polaków w maju przez Internet zawnioskowało o nowy dowód osobisty. Aby to zrobić to ostatnie, wystarczy na portalu Gov.pl znaleźć e-usługę "Uzyskaj dowód osobisty". Będzie to oczywiście e-dowód z warstwą elektroniczną.

Zameldowanie, akty stanu cywilnego, narodziny dziecka

W maju Polacy przez Internet chętnie się meldowali - z odpowiedniej usługi skorzystano 18129 razy. 20577 razy skorzystano z e-usługi "Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego", a rodzice przez miesiąc zgłosili przyjście na świat 14906 dzieci.

Profil zaufany

Zdecydowanie najwięcej razy w miesiącu maj Polacy zakładali profil zaufany. Nowych profili przybyło w tym czasie 355789, czyli niemal trzykrotnie więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku (132626) i pięciokrotnie więcej niż w maju 2018 roku (69820).

– Rosnąca liczba Polaków z profilem zaufanym to najlepszy dowód na zmiany w podejściu do załatwiania spraw urzędowych. Polacy przekonują się do e-administracji i coraz chętniej z niej korzystają. To efekt naszej konsekwentnej pracy. Jesteśmy przekonani, że ta tendencja utrzyma się. Aby tak się stało stale pracujemy nad nowymi e-udogodnieniami.

– dodał szef resortu cyfryzacji

